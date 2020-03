In de VS is ook het coronavirus gepolitiseerd

President Trump heeft gelijk: de uitbraak van het nieuwe coronavirus in de Verenigde Staten is gepolitiseerd. En hij is er zelf minstens evenzeer debet aan als zijn politieke tegenstanders. Terwijl die bij de eerste meldingen een week geleden al zeiden dat de overheid gebrekkig reageerde, vat de president berichtgeving over een mogelijke epidemie op als een poging van de Democratische Partij en de media om hem in een kwaad daglicht te stellen.

,,Dit is een nieuwe hoax”, zei de president afgelopen week tegen zijn aanhangers op een verkiezingsbijeenkomst in South Carolina. Daar zei hij ook dat het virus ,,in theorie in april, weet je als het wat warmer wordt, op wonderbaarlijke wijze verdwenen kan zijn – laten we hopen dat dat gebeurt.”

De verspreiding van het virus in de Verenigde Staten gaat langzamer dan in Oost-Azië of Italië, maar gestaag. Er waren tot zondag 74 Amerikaanse gevallen van de ziekte bekend. De tweede dode door het coronavirus viel zondag in de noordwestelijke staat Washington. De eerste zieke zonder enige connectie met gekende besmettingsgebieden is intussen gemeld. Het virus dat Covid-19 veroorzaakt heeft ook voet aan grond gekregen aan de oostkust; zondag werd het eerste ziektegeval in New York vastgesteld, een vrouw in het dichtbevolkte Manhattan.

De boodschappen van de overheid zijn ambivalent. De bevolking moet niet in paniek moet raken, is de belangrijkste zorg van president Trump. Hij heeft daarbij een oog op de dalende beurskoersen gericht: de Dow Jones index verloor 3.500 punten sinds het virus de kop opstak. Trump heeft de centrale bank, de Fed, opgeroepen de rente te verlagen om de economie te stimuleren. Fed-president Jerome Powell zei vrijdag alleen dat het virus ,,risico’s voor de Amerikaanse economie” meebrengt en dat de centrale bank zo nodig ,,instrumenten” zullen inzetten om de gevolgen ervan te dempen.

Reisrestricties

Trump wees vorige week vicepresident Mike Pence aan als eerstverantwoordelijke voor de bestrijding van de ziekte. De regering heeft reisrestricties afgekondigd voor Oost-Azië en Noord-Italië, waar tot nog toe de meeste besmettingen zijn. Reizigers die de afgelopen veertien dagen in Iran zijn geweest, mogen de VS niet meer binnen – een maatregel die eerder tegen het regime dan tegen het virus lijkt te zijn gericht.

Aan de andere kant blijft de president volhouden dat het virus niet zo gevaarlijk is. Tijdens een persconferentie overdreef hij de dodelijkheid van gangbare griepvirussen en zei hij dat nog onduidelijk was hoe dodelijk het coronavirus is. De leidende arts in het team dat Pence bijstaat, Anthony Fauci, zei tegen Fox News dat het coronavirus ,,duidelijk dodelijker” is dan de gewone griep. Hij zei ook dat hij zich zorgen maakt over de verspreiding van het virus.

Intussen zijn kritische berichten over het optreden van de federale gezondheidsdienst CDC verschenen. Onderzoekssite ProPublica meldde vrijdag dat de CDC per se een eigen virustest wilde gebruiken in plaats van die van de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO, maar dat zij een niet goed werkende test had ontwikkeld. De tijd die daar in is gaan zitten heeft de medische stand op ,,weken achterstand gezet”, zo citeert de site Scott Becker, hoofd van de brancheorganisatie van openbare medische laboratoria.