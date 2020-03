Eén persoon neergeschoten en tientallen gegijzeld in winkelcentrum Manila

Een gijzelnemer houdt tientallen mensen vast en heeft één iemand neergeschoten in een winkelcentrum in de Filippijnse hoofdstad Manila. Dat meldt persbureau AP. De politie is in gesprek met de man, zei burgemeester Francis Zamora tegen het persbureau.

De gijzelnemer was onlangs ontslagen als beveiliger, zei Zamora. Naast een pistool riep de man een granaat bij zich te hebben, maar dat kon de politie niet meteen bevestigen. De overige bezoekers zijn geëvacueerd en het winkelcentrum is gesloten. De neergeschoten persoon is overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens de politie zou de gijzelnemer eerst een medewerker van het winkelcentrum hebben neergeschoten, waarna hij zich naar de tweede verdieping van het complex haastte. Volgens het bericht worden „ongeveer vijftig mensen” gegijzeld, volgens Zamora worden dertig tot veertig mensen vastgehouden.