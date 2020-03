‘Doodgeschoten tbs’er was man die vanuit klinieken vlogde’

De ontsnapte tbs’er die zondagavond in het Gelderse Ochten door de politie is doodgeschoten, is dezelfde man die eerder het nieuws haalde omdat hij vanuit verschillende tbs-klinieken filmpjes op internet had gezet. Het zou gaan om de 37-jarige Dennie M., melden De Telegraaf en RTV Rijnmond maandag. Het Openbaar Ministerie kan vanwege de privacy alleen bevestigen dat er inderdaad een 37-jarige man is omgekomen.

M., die tbs had gekregen voor de ontvoering van een vijftienjarige jongen in 2010, zette vorig jaar videobeelden online vanuit tbs-kliniek De Rooyse Wissel in Oostrum. Hij bewoog zich op de filmpjes vrijelijk door de kliniek. Andere patiënten en behandelaars kwamen ook in beeld, net als wiet die door patiënten gekweekt zou zijn en een mes. Hoe M. aan de mobiele telefoon kwam waarmee de beelden waren gemaakt, is onduidelijk. Vier jaar eerder had M. al een YouTube-kanaal met ruim veertig video’s opgezet vanuit de Van Mesdagkliniek in Groningen.

Zondag ontsnapte een 37-jarige tbs’er – van wie media dus melden dat het M. is – samen met een 52-jarige medepatiënt uit kliniek De Kijvelanden in Poortugaal. Ze bedreigden een medewerker met een mes en een vuurwapen, verlieten de kliniek en ontkwamen vervolgens in een klaarstaande taxibus. De politie achtervolgde de tbs’ers over de A15 en bracht hen bij Ochten tot stilstand. Nadat de mannen een bedrijventerrein op waren gevlucht, volgde een vuurgevecht. De 37-jarige man kwam daarbij om, de andere tbs’er werd opgepakt.

Knalpatronen

Over de omstandigheden van de ontsnapping is nog veel onduidelijk. De politie, het OM en de Rijksrecherche onderzoeken bijvoorbeeld nog hoe de mannen aan hun wapens kwamen.

Bekend is inmiddels wel dat ze in Poortugaal vanuit de taxi een schot gelost hebben. Het lijkt erop dat het ging om een knalpatroon, aldus justitie. Of de tbs’ers tijdens het vuurgevecht in Ochten wellicht ook met knalpatronen hebben geschoten, meldt het OM niet. Volgens een woordvoerder van de Kijvelanden zaten beide ontsnapte mannen op een speciale afdeling voor „extreem vlucht- en beheersgevaarlijke” patiënten.

De man die na het vuurgevecht weer werd opgepakt, zit voorlopig nog in een gevangeniscel. „We doen onderzoek naar zijn rol bij de ontsnapping”, aldus justitie. De taxichauffeur werd ook gearresteerd, maar kwam na verhoor weer vrij. Hij is geen verdachte meer.