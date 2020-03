Welkom in een nieuw blog

In dit blog volgen we de laatste ontwikkelingen rond de uitbraak van het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt. In Nederland zijn tien besmettingen gemeld. Zondag werd het Beatrixziekenhuis in Gorinchem gesloten omdat één van de besmette patiënten daar een week gelegen heeft. Het personeel dat haar behandelde, wordt gemonitord. Het Europese hoofdkantoor van Nike in Hilversum is zeker twee dagen gesloten omdat een medewerker is besmet met het nieuwe coronavirus.

Wereldwijd staat het aantal besmettingen op 89.000. Ruim 3.000 mensen kwamen om het leven, 45.000 patiënten zijn inmiddels genezen.

