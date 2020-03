Migranten in het Turkse Edirne, bij de grens met Griekenland proberen zich warm te houden bij een vuurtje. Bij de grens met Griekenland hebben zich duizenden migranten en vluchtelingen verzameld sinds de Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft gezegd dat Turkije migranten richting Europa niet langer tegenhoudt. Ze hopen via land of zee naar Europa te kunnen gaan.

Foto Emrah Gurel/AP