100 km/uur-regeling valt ongeveer 12 miljoen duurder uit

Het kost Rijkswaterstaat ongeveer 19 miljoen euro om het wegennetwerk klaar te maken voor de nieuwe 100 km/uur-regeling. In de eerste ramingen werd uitgegaan van ongeveer zeven miljoen euro. Dat bevestigt Rijkswaterstaat maandag naar aanleiding van berichtgeving van De Telegraaf.

Dat de kosten hoger uitvallen, heeft volgens Rijkswaterstaat meerdere oorzaken. In de eerste raming waren alleen de kosten berekend voor het aanpassen van de vaste bebording langs de wegen. Ongeveer vierduizend borden moesten worden aangepast. Wat bij deze berekening ontbrak, waren de kosten van het plaatsen van onder andere nieuwe hectometerpaaltjes en draaiborden bij spitsstrook. Ook veel software moet worden vernieuwd.

Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor de operatie, plaatst ook een groot aantal nieuwe borden met snelheidsaanwijzingen langs de snelwegen. Daarop komt te staan op welke tijdstippen men 100 kilometer per uur dient te rijden en op welke tijden harder rijden is toegestaan. De bebording wordt tussen donderdagavond 12 maart en maandagochtend 16 maart aangepast. De snelheidsbeperking gaat op 16 maart in. De maatregel is bedoeld om de stikstofuitstoot in Nederland terug te dringen. Daardoor kunnen projecten in de bouw worden hervat.