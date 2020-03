Wüst voor de zevende keer wereldkampioen allround

Ireen Wüst heeft voor de zevende keer in haar schaatsloopbaan de wereldtitel allround veroverd. De 33-jarige Brabantse stelde zondag in Hamar op de afsluitende 5.000 meter haar eindzege veilig. Ze reed met 7.01,68 de tweede tijd. Haar Canadese concurrente Ivanie Blondin, de nummer twee van het klassement, kwam niet in de buurt.

Wüst werd zaterdag vierde op de 500 meter en derde op de 3.000 meter. Eerder op zondag was ze de beste op de 1.500 meter.

Antoinette de Jong pakte in het eindklassement brons dankzij een sterke race op de 5.000 meter (derde in 7.02,79). De Nederlands kampioen allround verdreef Melissa Wijfje in de algemene rangschikking van de derde plaats. De WK-debutante verspeelde het brons op de 5.000 meter met een slotronde van ruim 37 seconden (vijfde in 7.05,20).

Zestiende deelname

Wüst won eerder de mondiale vierkamp in 2007, 2011, 2012, 2013, 2014 en 2017. De Duitse oud-schaatsster Gunda Niemann-Stirnemann is nog altijd recordhouder van het WK allround met acht wereldtitels. Wüst nam in Hamar voor de zestiende keer deel aan het toernooi. Ze behaalde in die onafgebroken reeks ook nog vier keer zilver en twee keer brons.

Wüst begon zondag met een voorsprong van 6,60 seconden aan de beslissende race tegen Blondin. De nummer twee van het klassement bleek niet in staat om de Nederlandse klassementsleidster echt te bedreigen. Wüst reed met een stabiele race overtuigend naar haar zevende WK-triomf. De onttroonde titelhoudster Martina Sablikova uit Tsjechië won nog wel met ruim verschil de 5000 meter (6.53,94), maar kwam in het eindklassement niet verder dan de vierde plek. (ANP)