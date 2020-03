Tweevoudig olympisch kampioen windsurfen Van Rijsselberghe stopt

Windsurfer Dorian van Rijsselberghe, tweevoudig winnaar van olympisch goud, beëindigt zijn carrière. Hij heeft niet meer de motivatie om door te gaan, heeft hij zondag gezegd tegen de NOS. De aankondiging komt een dag nadat Van Rijsselberghe kwalificatie voor de Olympische Spelen van Tokio misliep.

Van Rijsselberghe zegt dat het de laatste tijd „een lastige opgave was” om zich nog met hart en ziel voor zijn sport in te zetten. „Diep vanbinnen was de drive niet groot genoeg om alles op alles te zetten en de sterren van de hemel te varen”, aldus de 31-jarige sportman. „Ik wilde eigenlijk gewoon lekker naar huis toe. Naar mijn vrouw en kinderen, die betekenen zo veel voor me.”

Op de Spelen in Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016) pakte van Rijsselberghe goud in de RS:X-klasse, de officiële benaming voor het zeilonderdeel windsurfen. Bij het WK afgelopen week in Australië had hij de kans zich voor de komende Spelen te plaatsen, maar dat mislukte. Vriend en landgenoot Kiran Badloe won de titel en kwalificeerde wel zich voor Tokio. Van Rijsselberghe werd tweede, op twee punten achterstand.

Van Rijsselberghe was ook op WK’s succesvol: hij veroverde in totaal acht medailles. Twee daarvan waren van goud, voor zijn wereldtitels in 2011 en 2018. Verder pakte Van Rijsselberghe vier keer zilver en twee keer brons.