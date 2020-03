Turkije haalt Syrische vliegtuigen neer boven Idlib, luchtruim gesloten

Twee Syrische gevechtsvliegtuigen zijn zondag neergeschoten boven de noordwestelijke Syrische provincie Idlib door Turkse troepen. Dat meldt staatspersbureau SANA op basis van militaire bronnen. Volgens het Turkse ministerie van Defensie ging het om twee SU-24-vliegtuigen.

Het luchtruim boven Idlib is gesloten. Het Syrische leger waarschuwt dat het elk toestel als „vijandig” ziet. De in totaal vier piloten van de getroffen aanvalsvliegtuigen hebben hun toestellen tijdig kunnen verlaten en zijn per parachute aan de grond gekomen.

Zondagochtend werden via sociale media en door Syrische en Turkse staatsmedia meerdere berichten verspreid over een eerder incident, waarbij een projectiel uit de lucht werd geschoten. Het Turkse leger meldde uiteindelijk dat het ging om een drone die was neergehaald door Syrische regeringstroepen, schrijft persbureau Reuters.

Turkije en Rusland betrokken bij Syrië

Sinds december wordt er hard gevochten om Idlib, een deel van het land dat de Syrische regering wil heroveren op rebellen, die daarbij worden gesteund door Turkije. Het Syrische regeringsleger van president Bashar al-Assad krijgt hulp van Rusland. Bij een aanval, waarschijnlijk uitgevoerd door Syrische troepen, kwamen donderdag meer dan dertig Turkse militairen om.

Daarna is het Turkse leger een nieuw offensief begonnen in het gebied, zo stelt de minister van Defensie Hulusi Akar. Volgens hem wil Turkije niet de confrontatie aangaan met Russische troepen in Idlib, maar wel het Syrische regeringleger terugdringen. Akar vroeg Moskou om Assad ervan te overtuigen zijn troepen terug te trekken tot de randen van de provincie.