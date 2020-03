President Afghanistan: niet akkoord met vrijlating Talibanstrijders

President Ashraf Ghani van Afghanistan is niet van zins duizenden Talibanleden in gevangenissen in zijn land vrij te laten voorafgaand aan onderlinge gesprekken over de machtsverdeling. Hij gaf zondagochtend publiekelijk commentaar op de inhoud van de overeenkomst over terugtrekking van internationale troepen, die zaterdag werd ondertekend door de Verenigde Staten en de Taliban. Uit zijn opmerkingen bleek dat er nog veel hordes te nemen zijn tussen de verschillende facties in het land zelf.

De overeenkomst voorziet in de vrijlating van zo’n vijfduizend Taliban-gevangenen door de Afghaanse overheid. In ruil daarvoor zouden de Taliban ook duizend gevangenen vrijlaten. Maar volgens Ghani hadden de VS echter geen beloftes kunnen maken over dit onderwerp, omdat de Afghaanse regering daarover beslist. „Het verzoek tot gevangenenuitwisseling kan deel uitmaken van de onderhandeling, maar het kan geen voorwaarde daarvoor zijn”, zei de president tijdens een persconferentie.

De Afghaanse regering was niet betrokken bij het akkoord dat zaterdag werd getekend. Daarin zijn voornamelijk de voorwaarden opgenomen voor terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit het land: in de komende veertien maanden vertrekt het Amerikaanse leger in etappes, volgens een opgesteld schema. Daar staat tegenover dat de Taliban aan terreurbestrijding moeten doen en geweld moeten beperken.

De Taliban beloofden ook deel te nemen aan ‘intra-Afghaanse’ gesprekken met de verschillende partijen in het land om zo tot een vreedzame oplossing te komen voor de machtsdeling, en een toekomstig landsbestuur te kunnen opzetten. Volgens Ghani moet de gevangenruil dus op de agenda komen voor die onderhandelingen, die in Kabul zullen worden gehouden.