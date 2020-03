‘Pete Buttigieg stapt uit presidentsrace’

Tijdens de chaotisch verlopen eerste voorverkiezingen in Iowa sleepte Pete Buttigieg nog de meeste gedelegeerden binnen, maar nu trekt hij zich vlak voor ‘Super Tuesday’ terug uit de race naar het Witte Huis, melden meerdere Amerikaanse media waaronder Reuters en CNN.

De voormalig burgemeester van het stadje South Bend ziet volgens zijn campagneteam na het tegenvallende resultaat in South Carolina weinig kans meer op de Democratische nominatie voor het presidentschap. Daarmee krijgen de VS volgend jaar niet hun eerste gay president.

Buttigieg was met het vliegtuig op weg naar Dallas voor een campagnebijeenkomst, maar liet tijdens de vlucht aan journalisten weten terug te vliegen naar zijn woonplaats South Bend om daar ‘een belangrijke mededeling’ te gaan doen. „Hij denkt dat dit het juiste is om nu te doen voor ons verdeelde land en om president Trump te verslaan”, zegt een campagnemedewerker tegen CNN.

Pete Buttigieg wist tijdens zijn campagne nooit voet aan de grond te krijgen bij zwarte kiezers en hispanics.

Joe Biden profiteert

Zijn terugtrekking is vooral goed nieuws voor Joe Biden, want Buttigieg was net als de voormalige vicepresident een gematigde presidentskandidaat. Buttigieg zal nu geen kiezers die weinig zien in de veel linksere kandidaten Bernie Sanders en Elizabeth Warren van hem weghalen en vanaf dinsdag ook niet van de Mike Bloomberg.

Het is voor de tot nu toe flink worstelende Biden een topweekend geworden, want hij won zaterdag met grote voorsprong de voorverkiezingen in de staat South Carolina. Hij haalde 48,4 procent van de stemmen, Sanders 19,9 procent en Buttigieg wist op de vierde plek slechts 8,2 procent van de kiezers achter zich te krijgen.

Zijn tegenstanders wreven de 38-jarige ‘Mayor Pete’ vooral het gebrek aan nationale en internationale ervaring in.

