Joe Biden wint voorverkiezingen in South Carolina

Oud-vicepresident Joe Biden heeft zaterdag in South Carolina de overwinning behaald die hij nodig had om zijn kansen op de nominatie als Democratisch presidentskandidaat levend te houden. Met meer dan 70 procent geteld koerst Biden af op de helft van de stemmen in deze eerste zuidelijke staat die naar de stembus ging, en de eerste staat met een groot aantal Afrikaans-Amerikaanse kiezers. Hij zou ruim tweeënhalf keer zoveel stemmen binnenhalen als de nummer twee, Bernie Sanders, die een veel progressievere koers wil inslaan dan de gematigde Biden.

Lees ook: Denkt een kandidaat straks nog aan ons, wil Allendale weten

De overwinning van Biden komt na drie voorverkiezingen in veel kleinere staten, waar hij teleurstellende resultaten boekte. South Carolina is de eerste staat die hij verovert in drie pogingen om de Democratische presidentskandidaat te worden. De 77-jarige Biden deed in 1988 en in 2008 al eens een gooi naar het presidentschap. Exit polls lieten zien dat de steun voor Biden onder zwarte kiezers zo’n 60 procent was. Zijn vicepresidentschap onder Barack Obama lijkt inderdaad de troefkaart te zijn die Biden in dit electoraat met succes kan uitspelen. Peilingen van CNN liet zien dat de steun die de populaire afgevaardigde Jim Clyburn hem deze week gaf, voor de helft van de kiezers een belangrijke of doorslaggevende factor was in het stemhokje.

Het ‘Joementum’ in aanloop naar Super Tuesday

Het ‘Joementum’, zoals zijn aanhangers de overwinning in South Carolina noemen, moet Biden helpen om een grote achterstand in te halen in de peilingen voor Super Tuesday, de belangrijkste dag uit de verkiezingsrace. Komende dinsdag wordt in veertien staten gestemd voor de Democratische voorverkiezingen – dertien bij de Republikeinen – en daar wordt meer dan een derde van alle gedelegeerden verdeeld, die op hun beurt in juli de presidentskandidaat zullen kiezen. In vrijwel al die staten wordt een (ruime) overwinning voor Sanders voorspeld, ook in Californië en Texas, de staten met veruit de grootste bevolking.

Lees ook: ‘Mayor Pete’ wil niet kiezen tussen revolutie of status quo

Op Super Tuesday is de dynamiek van de race heel anders, alleen al doordat dit het eerste moment is waarop miljardair Mike Bloomberg, oud-burgemeester van New York, op de stembiljetten zal staan. Bloomberg heeft de staten van Super Tuesday maandenlang bestookt met spotjes op tv, radio en sociale media. Hij zal met zijn appel aan de conservatievere Democratische kiezers een directe concurrent zijn voor Biden, die veel minder geld in zijn campagnekas heeft en in sommige staten nauwelijks spotjes heeft uitgezonden.

Terwijl Sanders met kop en schouders boven zijn progressieve rivaal Elizabeth Warren uitsteekt, is de gematigde flank druk bezet met naast Biden en Bloomberg ook nog senator Amy Klobuchar en oud-burgemeester Pete Buttigieg. Eén kandidaat-van-het-midden is zaterdagavond afgehaakt: miljardair Tom Steyer. Hij had evenals Biden al zijn kaarten op South Carolina gezet. Hij had hier voor 22,5 miljoen dollar aan spotjes verspreid, maar kreeg er slechts 12 procent van de stemmen voor terug, onvoldoende voor ook maar één gedelegeerde.