Hugo de Jonge wil geen strijd om leiderschap CDA

Vicepremier en CDA-kroonprins Hugo de Jonge wil niet dat zijn partij een verkiezing voor het lijsttrekkerschap organiseert. Zo’n strijd „brengt niet het beste in de patij naar voren”, zei De Jonge zondag in debatcentrum De Balie.

De uitspraak is opmerkelijk, omdat Hugo de Jonge en minister van Financiën Wopke Hoekstra allebei serieuze interesse lijken te hebben in het CDA-lijsttrekkerschap. Maar een strijd om het leiderschap, met een campagne en debatten, ziet De Jonge niet ziten. De Jonge: „Lerend van het debacle bij de PvdA [in 2017], zeg ik: je moet niet uit zijn op een lijsttrekkersstrijd.” De Jonge verwijst naar de strijd tussen Diederik Samsom en Lodewijk Asscher, die de PvdA diep verdeelde.

De Jonge wil dat het CDA-bestuur een kandidaat-leider voordraagt „die de meeste kansen heeft” bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. „Als Wopke Hoekstra de beste is, dan moet hij het doen. Als ik misschien de beste ben, moet ik het doen.” Pas rond de zomer zal De Jonge besluiten of hij CDA-leider wil worden.

Het CDA heeft nog geen besluit genomen over de manier waarop de lijsttrekker wordt geselecteerd. Naast Hoekstra en De Jonge laat ook staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) merken geïnteresseerd te zijn. Ook in de CDA-top gaan stemmen op om één kandidaat voor te dragen. Dan kunnen andere kandidaten zich alsnog op eigen titel voor de verkiezing melden, maar de kans is nihil dat Hoekstra of De Jonge dat zullen doen. Het CDA zoekt een nieuwe leider sinds het vertrek van Sybrand Buma, vorig jaar.

Samenwerking met FVD

Hugo de Jonge noemde samenwerking met Forum voor Democratie in een volgend kabinet „niet goed voorstelbaar”. FVD-fractievoorzitter Thierry Baudet „flirt” volgens De Jonge „met fout rechts”. „Het is heel moeilijk daar overheen te stappen, ik zie niet hoe dat in een kabinet tot zinvolle samenwerking kan leiden leidt. Zoiets is niet goed voor een stabiel landsbestuur.” De Jonge zei ook: „Bij elke uitspraak van Baudet denk ik: hoe krijgt hij het zijn strot uit.”

In Noord-Brabant voert het CDA momenteel gesprekken met FVD voor een coalitie. De kwestie, die volgens De Jonge een zaak van de provinciale afdeling is, verdeelt de partij zeer.

