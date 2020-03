Griekse premier waarschuwt migranten: je wordt teruggestuurd

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis heeft zondagavond migranten gewaarschuwd die proberen de grens illegaal over te steken: „je wordt teruggestuurd”. Ook zei Mitsotakis dat Griekenland zeker een maand lang geen nieuwe asielverzoeken in behandeling gaat nemen. Nadat Turkije gezegd heeft dat zijn grenzen open zijn, hebben zich duizenden migranten verzameld bij de Grieks-Turkse grens.

„De grenzen van Griekenland zijn de buitenste grenzen van Europa. Wij zullen ze beschermen”, schreef premier Mitsotakis op Twitter. Ook kondigde hij aan dinsdag de grenspost bij Evros te gaan bezoeken. Daar verzamelden zich afgelopen weekend duizenden migranten die probeerden Griekenland in te komen. Om hen tegen te houden hebben grenswachten traangas gebruikt tegen de vluchtelingen.

Lees ook deze reportage van zondag: het openen van de grens naar Europa voor vluchtelingen krijgt brede steun. Turken willen soldaten thuishouden en vluchtelingen doorsturen

‘Pionnen’

Een woordvoerder van de Griekse regering noemde de migranten bij de grens zondag „pionnen”. Ze zouden gebruikt worden door Turkije om diplomatieke druk uit te oefenen. De woordvoerder noemt de situatie „ernstige bedreiging” vormen voor de veiligheid van Griekenland.

Turkije besloot geen migranten meer tegen te houden bij de grens nadat vrijdag tientallen Turkse militairen waren omgekomen bij een bombardement in het noorden van Syrië. Dat was vermoedelijk uitgevoerd door het Syrische regeringsleger of door Russische troepen. De regering is met Russische steun bezig de provincie Idlib te heroveren. Turkije steunt juist anti-regeringsrebellen in het gebied.

Door de strijd zijn opnieuw meer dan een miljoen mensen in de regio richting Turkije gevlucht. Volgens een Turkse overheidsfunctionaris heeft Ankara besloten zich te focussen op de nieuwe vluchtelingen uit Syrië, „in plaats van het voorkomen dat vluchtelingen zich proberen te vestigen in Europa”, meldt persbureau AP. In 2016 sprak Turkije met de EU af om in ruil voor miljardeninvesteringen te voorkomen dat migranten de Europese buitengrenzen overstaken.

Turkije huisvest het grootste aantal vluchtelingen wereldwijd: 4,1 miljoen mensen. Daarvan zijn 3,7 miljoen Syriërs die hun land ontvluchtten voor het regime van president Bashar al-Assad, de Syrische burgeroorlog en de daaropvolgende veroveringen van de Islamitische Staat.