Fransse Eijkel is snel, fysiek, grappig, erotisch en bijna melig

De Fransse Eijkel - Sanne Franssen en Christian van Eijkelenburg - is één van de opmerkelijkste nieuwkomers in het cabaret. Hun shows zijn absurdistisch, fysiek, grappig en op de rand van melig. Ze moeten het hebben van de timing - die is excellent - en de summiere teksten, die bij tijd en wijle rechtstreeks uit Chateau Meiland lijken te komen. Het is de taal van nu, maar dan zonder dagelijkse context, waardoor het een vervreemdend effect geeft.

Hun tweede show Subtropique speelt zich af in de wereld van zwemparadijzen en wellnessresorts: handdoekjes, opgietingen, klankschalen en zinnen zoals ‘wel lekker in je velletje zitten’.

De Fransse Eijkel in ‘Subtropique’ Thijs Maas

In handen van dit duo, een soort Barbie en Ken anno 2020, komt er natuurlijk wat erotiek bij kijken („Innerlijk kun je niet neuken, Sabrina”) en de vergelijking met Temptation Island is snel gemaakt. De conversatie tussen twee paradijsvogels is dan ook in stijl van dit programma. Hilarisch wordt het als ze het even doen, ondertussen gewoon doorkletsen, dan afschudden en... doorrrrrr! Zonder zwaarwichtig te doen of het zelfs maar te benoemen, leggen Sanne Franssen en Christian van Eijkelenburg de vinger op de zere plek, de leegte van het moderne leven.

Ook al zit de show propvol snelle scènes, toch zijn er die voortslepen. De tweespraak tussen een nazi-achtige badmeester en het hypernerveuze meisje Annelies is te lang uitgerekt en dan werkt het niet meer. Kleine mankementen in een show die vooral verfrissend is.

Cabaret De Fransse Eijkel - Subtropique. Gezien: 27/2, Schouwburg Amstelveen. Tournee. Inl: defransseeijkel.nl ●●●●●