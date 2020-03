Even sporten in de kerk

‘Spreid je vleugels en voel die kracht! En houd vast! En vlieg! Onbevreesd!” Het is zondagochtend, even na tien uur en ik sta in de kerk, blootvoets op één been, en doe een vliegtuig na. Aanwijzing van Yorick Poelen, de fitnessinstructeur. Hij geeft in een zijbeuk van de Eindhovense Gerardus Majellakerk een lesje Body Balance, een combi van yoga, tai chi en pilates. Zestien cursisten, voornamelijk vrouw, doen hem na.

De Gerardus Majella, gewijd in 1925, is een beeldbepaler in de wijk. Driebeukig schip, boogramen met indrukwekkend glas-in-lood en een vierkante klokkentoren die ver uitsteekt boven de jaren-20 huizen rondom. De kerk was ooit een levendig gemeenschapshuis. Maar wie bezoekt nog de Heilige Mis? In 2013 werd de Gerardus Majella onttrokken aan de rooms-katholieke eredienst.

De buurt wilde er een ontmoetingscentrum maar kon slechts de helft van de huurprijs ophoesten. De parochie koos voor fitnessketen SportCity, die er in 2018 een „premium sportschool” met „high tech”-fitnessapparatuur begon. Kerken omgedoopt tot sportschool vind je inmiddels in Leiden, Tegelen, Ruurlo, Zevenaar, Maastricht.

Toen ik even voor tien uur binnenliep zat Yorick, een gespierde veertiger met blauwe ogen, nog met een kopje koffie aan de bar. ‘Move for a better world!’ stond in grote letters op de muur. Rondom zag je bezoekers in stilte zwoegen op de loopband, de stairclimber. In de middenbeuk lagen ze met één been in de lucht en bij het voormalig altaar werd een high intense bokstraining afgewerkt. De meeste bezoekers hadden oordopjes in, sommigen keken tv-series op een persoonlijk scherm. Ze konden inloggen met hun eigen Netflix-account.

Ik vroeg Yorick of mijn komst nog aan de medecursisten bekend moest worden gemaakt. „Niet nodig”, zei hij. „Iedereen komt hier voor zichzelf.”

„Lift je hielen, armen wijd en kijk omhoog!” Het klasje doet Yorick na, bewegend op het ritme van meditatieve muziek. „Adem in… adem uit. En beweeg zacht, liefdevol, compassievol.”

Het laatste deel is meditatie. We liggen op de grond, ogen dicht, Yorick heeft de ventilator uitgezet. „Voel je lichaam op de vloer”, klinkt gedragen. „Word je bewust van je hart. Voel de oprechtheid van je hart. Waar is het naar op zoek? Deze vraag helpt je de intentie voor de rest van je leven te bepalen.”

Al die yoga-clichés, Yorick moest er wel even aan wennen. Hij was altijd meer van het hangen in de apparaten. Maar die clichés, zegt hij na afloop, blijken wáár. „Het draait om de balans tussen lichaam en geest.” Zelf was hij tot eind vorig jaar werkzaam in de IT-business. Lange dagen op kantoor, veel koffie, scherpe deadlines. Een goed salaris, dat wel. „Maar ik vond dat er iets ontbrak.” En nu zet hij zich voltijds in voor body en soul. „Ik zie de dankbaarheid van de mensen. Voor velen is dit echt het hoogtepunt van de week.”

Zijn zondagse les in de kerk zit altijd vol.

Freek Schravesande vervangt deze week Lotfi El Hamidi.