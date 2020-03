In Nederland inmiddels zeven besmettingen, eerste overlijdensgeval in Australië

Frankrijk: stop met zoenen De Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran heeft opgeroepen niet meer te zoenen als begroeting. Door te verzoeken de gebruikelijke omhelzing in combinatie met drie zoenen voorlopig even over te slaan, hoopt de regering verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. „We adviseren de vermindering van sociale contacten van fysieke aard.” Ook heeft de Franse overheid publieke bijeenkomsten waar meer dan vijfduizend mensen in een afgesloten ruimte samenkomen tijdelijk verboden. In het land zijn intussen ongeveer honderd besmettingsgevallen geregistreerd. De Rooms-Katholieke Kerk heeft vergelijkbare maatregelen getroffen. De kerken worden opgeroepen om bijvoorbeeld de hostie tijdelijk niet direct op de tong te leggen, het wijwater niet te gebruiken en elkaar geen hand te geven tijdens de dienst. In China vermijden mensen fysiek contact bij de begroeting al langer, blijkt uit filmpjes die rondgaan op sociale media:

Over de impact van het coronavirus op de reisbranche Luchtvaartbedrijf Emirates Group heeft medewerkers gevraagd vrije dagen op te nemen. Persbureau ANP schrijft dat de onderneming een e-mail hierover heeft gestuurd aan de meer dan 100.000 personeelsleden. Het bedrijf, waartoe onder meer Emirates Airlines behoort, doet veel minder zaken als gevolg van het nieuwe coronavirus: veel passagiers zien af van hun vliegreis. Bovendien hebben meerdere landen besloten dat vluchten naar gebieden waar veel besmettingen zijn, moeten worden geschrapt. Vrijdag werd ook bekend dat Brussels Airlines minder vluchten naar Noord-Italië zal uitvoeren. Ook Lufthansa beperkt sinds vrijdag het aantal vluchten vanwege de uitbraak. De Nederlandse maatschappij KLM kondigde afgelopen week bezuinigingen aan. De reisbranche merkt dat eerst zakenreizen, maar nu ook vakanties steeds meer worden geannuleerd. Lees ook: Sinds 'Tenerife' bljft ook de toerist thuis

Eerste dode in Australië, ruim 570 nieuwe besmettingen in China In Australië is voor het eerst iemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het gaat om een 78-jarige man, laat het ministerie van Volksgezondheid weten. De man was een passagier van het cruiseschip Diamond Princess. Honderden mensen aan boord zijn besmet geraakt met het virus. Ook Thailand heeft in de nacht van zaterdag op zondag melding gemaakt van het eerste overlijdensgeval in dat land, een man van 35 die al ziek was. De autoriteiten van Armenië en Ierland hebben ook de eerste besmettingen gemeld. In China blijft het aantal gevallen oplopen. Daar zijn zaterdag meer dan 570 nieuwe patiënten gevonden.