AZ verslaat koploper Ajax en komt op gelijke hoogte

AZ heeft zondag in de Johan Cruijff Arena met 0-2 van Ajax gewonnen. Daardoor komt de club uit Alkmaar in de stand op gelijke hoogte met de Amsterdammers. Omdat het een beter doelsaldo heeft, voert Ajax de ranglijst in de eredivisie nog wel aan.

Al na vier minuten kwam AZ op voorsprong. Ajax-verdediger Daley Blind maakte een fout, die door AZ-speler Myron Boadu werd afgestraft. Daarna bleef AZ de betere ploeg, wat uiteindelijk in de 74ste minuut resulteerde in de 0-2 van Oussama Idrissi.

Het was de tweede keer dit seizoen dat AZ Ajax versloeg in de competitie. In december werd het in Alkmaar 1-0. De ploeg van trainer Arne Slot won ook op bezoek bij Feyenoord (0-3) en PSV (0-4).

Ajax is juist aan een slechte reeks bezig. Het verloor vijf van zijn laatste negen wedstrijden in de eredivisie. De club heeft 53 punten, evenveel als AZ. Vooral dankzij hun productieve aanval – Ajax scoorde tot nu toe 65 keer, het meeste van alle ploegen – staan de Amsterdammers nog aan de leiding.

Zes punten achter Ajax en AZ strijden PSV en Feyenoord om de derde plek. De clubs stonden eerder op zondag tegenover elkaar. In Eindhoven eindigde het duel in 1-1.