AZ speelt met de flair die bij Ajax volledig ontbreekt

Kan AZ kampioen worden? Het is een gedachte die zondagavond zomaar opwelde nadat AZ in de Johan Cruijff Arena een wereldwedstrijd had gespeeld die het met 2-0 won van Ajax.

Ajax had zes punten kunnen uitlopen, maar kreeg in plaats daarvan een enorme tik te verwerken die de eigen aanhang maar moeizaam kon verkroppen. Alleen de trouwste supporters applaudisseerden na afloop voor de ploeg van Erik ten Hag, die net als voor de winterstop van AZ verloor en de koppositie nu met de Alkmaarse club moet delen.

Het was een zege die vrijwel niemand had zien aankomen. Want AZ, zo wilde de analyse vooraf, zat in een dip. Het ontzagwekkende AZ van voor de winterstop was niet het AZ van na de winterstop. De ploeg van trainer Arne Slot voetbalde minder sprankelend en bleek kwetsbaar, toen topspelers als Koopmeiners, Boadu, Stengs en Idrissi uit vorm waren.

Was het vermoeidheid? Was het de toegenomen druk van moeten presteren? Ga er maar aanstaan als je als spelers tot de grote vier van Alkmaar wordt gebombardeerd. Als mogen moeten wordt, vraagt dat om mentale hardheid die zich bij talenten vaak nog moet ontwikkelen. Zoiets komt met vallen en opstaan.

Dat AZ donderdag werd uitgeschakeld in de Europa League was dan ook geen verrassing, net als de knock-out van Ajax, dat ook de weerbaarheid had ontbeerd om uit geslagen positie weer op te krabbelen.

Ajax-AZ mocht op papier dan een heerlijk toetje op ‘Super Sunday’ zijn, het was ook een duel tussen twee gewonde tijgers, omgeven door de vraag wie van de twee zich het best kon herstellen na de bittere uitschakeling van donderdag. AZ dus.

En wel meteen. Nog geen vier minuten waren gespeeld toen Jordy Clasie de Ajax-defensie onder druk zette, Daley Blind de bal bij Fredrik Midtsjø inleverde en Midtsjø kordaat Boadu richting André Onana stuurde. Een bliksemtreffer, door de negentienjarige spits afgerond met de koelbloedigheid van een Italiaanse goaltjesdief van het kaliber Filippo Inzaghi.

Weer Boadu

Weer Boadu dus, die ook de confrontatie in Alkmaar besliste. Van de vroegrijpe topschutter weten we dat Ajax hem als tiener niet goed genoeg achtte om later te schitteren in de Arena. Het is nu makkelijk daar iets van te vinden, maar het moet voor de jeugdopleiders toch onfortuinlijk zijn dat uitgerekend hij ook in dit duel de toon zette. Met iets meer precisie had Boadu in de eerste helft zelfs nog twee keer kunnen scoren. Zoveel ruimte, zoveel kansen.

Wat Ajax daartegenover zette? Schrikbarend weinig. Geen inspirerende aanvallen, maar halve doelkansen en een fikse dosis irritatie, bij zowel spelers als publiek. Twee breedtepasses achter elkaar en je kunt Ajaxfans horen zuchten zoals alleen zij kunnen. Wie het voorbije seizoen zo is verwend, neemt geen genoegen met middelmaat. In elk geval niet de gemiddelde Ajaxfan.

Positief was dat Hakim Ziyech in de ploeg terugkeerde, maar net als het gros van zijn medespelers had hij geen beste avond. Hij had met Owen Wijndal een onvermoeibare tempomaker tegenover zich en oogde gefrustreerd in de tachtig minuten dat hij in het veld stond. Waarom helemaal naar de andere kant van het veld rennen om een verdediger van AZ een duw te geven bij een opstootje? Als iemand met zijn voeten kan spreken, is het Ziyech wel.

Ditmaal dus niet. Na de nederlaag bij Heracles en de uitschakeling tegen Getafe zit Ajax in een dip. Tegen AZ kwam Ajax zo stroef voor de dag dat de F-Side het niet kon laten om te zingen: „Voetballen, voetballen.” In dit stadion duidt dat eerder op passieve agressiviteit dan een serieuze vorm van aanmoediging die de leek er misschien in zou herkennen.

AZ deed Arena verstommen

Ook Quincy Promes was weer beschikbaar, als vervanger van Ryan Babel, maar daarmee was alles gezegd. Ook hij had niet de flair die de aanvallers van AZ stuk voor stuk wel toonden in het meest aantrekkelijke affiche van het weekend. Niet alleen topschutter Boadu, ook buitenspelers Stengs en Idrissi, van wie de laatste de wedstrijd besliste toen hij de bal na 74 minuten over Onana heen wipte en de Arena deed verstommen van ongeloof.

Het was een groots doelpunt van een ploeg die de voetbalwetten van de eredivisie blijft tarten. Want hoe onzichtbaar de verschillen op het veld zijn, voor de winterstop en nu, zo onoverbrugbaar blijven de financiële verhoudingen tussen beide clubs. Ajax heeft een acht keer zo hoge omzet dan AZ, maakt zes keer zoveel winst en is met een ruim vier keer zo grote begroting aan dit seizoen begonnen. Toch staan beide clubs met hetzelfde aantal punten aan kop, ook al is het doelsaldo van Ajax met +10 beduidend beter.

Tien wedstrijden zijn er nog te gaan. En ook al leek AZ eerder te zijn afgehaakt in de titelrace, nu ligt diezelfde strijd weer helemaal open. Het kan over twee weken alweer helemaal anders zijn – dat is voetbal – maar zondagavond konden de paar duizend supporters uit Alkmaar in de Johan Cruijff Arena hun titeldroom koesteren.

Kan AZ kampioen worden? Ja zeker, dat kan.