Agent neergestoken in Drachten, verdachte neergeschoten

Een politieagent is zondagavond neergestoken in de Friese plaats Drachten. Dat maakt de politie via Twitter bekend. De verdachte is neergeschoten. De agent was afgegaan op een melding van huiselijk geweld, waarna hij aangevallen werd.

„Over de toestand van de politieagent en de neergeschoten man is nog niets te zeggen”, schrijft de Politie Friesland. Hulpverlening aan de twee is nog aan de gang.

polfryslan Politie Fryslân Hulpverlening aan de politieman en de neergeschoten man is op dit moment in volle gang. Over de toestand van de politieagent en de neergeschoten man is nog niets te zeggen. (2) 1 maart 2020 @ 21:00 Volgen

Dit bericht wordt aangevuld.