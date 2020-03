Aantal besmettingen Nederland loopt op naar 10, ziekenhuis dicht

Tien Nederlanders zijn nu besmet met het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt. Dat nieuwe totaal heeft het RIVM zondag bekendgemaakt op een persconferentie, waar het instituut drie nieuwe besmettingsgevallen aankondigde. Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem is gesloten omdat één van de besmette patiënten daar een week op de intensive care gelegen heeft.

In het Gorinchemse ziekenhuis worden tijdelijk geen patiënten meer opgenomen, liet minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) zondag weten. Ook mogen er geen bezoekers meer het gebouw in. De vrouw van middelbare leeftijd die met Covid-19 in het ziekenhuis lag, is sinds vrijdag ondergebracht in het Erasmus MC in Rotterdam. Daar werd de aandoening bij haar vastgesteld. Ze is ernstig ziek. Omdat de vrouw in quarantaine ligt, zijn bezoekers in het Erasmus MC nog wel welkom.

Momenteel wordt in kaart gebracht met wie de vrouw in het Gorinchemse ziekenhuis in contact is geweest. Hoe de vrouw besmet is geraakt, en of zij in bekende besmette gebieden is geweest, is niet bekend. Ook een polikliniek van het Beatrixziekenhuis in Leerdam blijft voorlopig gesloten.

Advies aangepast

Het RIVM heeft zijn advies aangepast voor mensen met klachten die op een virusbesmetting kunnen duiden. Wie lichte luchtwegklachten heeft en in een besmettingsgebied is geweest, kan volgens het instituut het beste eerst een dag thuisblijven. Contact met de huisarts opnemen is nodig als de verschijnselen ernstiger worden.

Tot nu toe adviseerde het RIVM iedereen met klachten die in gebieden met besmettingen was geweest, meteen de huisarts in te schakelen. Die kan bij de GGD een test op het coronavirus aanvragen. Tot nu toe is dat 150 keer gebeurd, zei Jaap van Dissel van het RIVM tijdens de persconferentie. Het advies om eerst een dag thuis te blijven, moet ervoor zorgen dat de GGD niet overbelast raakt met testverzoeken.

Carnaval

De vrouw die nu in het Erasmus MC ligt, is een van de nieuwe gevallen waarvan het RIVM zondag melding heeft gemaakt. De andere twee zijn een man van middelbare leeftijd uit Dalen, dat in de gemeente Coevorden ligt, en een vrouw uit Tilburg.

Een patiënt uit Delft, een 23-jarige vrouw, zit in thuisisolatie met milde klachten. Zij heeft carnaval gevierd, aldus het RIVM, maar is niet in dezelfde café’s geweest als de besmette man in Loon op Zand. Hij is de eerste Nederlander bij wie het coronavirus werd vastgesteld en bleek carnaval te hebben gevierd in Tilburg.

De patiënt uit Dalen vierde ook carnaval, maar ook hij kon niet in verband worden gebracht met de eerste patiënt. Bij zijn vrouw is ook een test afgenomen. Daarvan is de uitslag nog niet bekend. De nieuwe patiënten hadden tijdens carnaval nog geen klachten. Het wordt nog uitgezocht waar zij Covid-19 hebben opgelopen.