Zanger Bob Fosko van De Raggende Manne overleden

Zanger en acteur Bob Fosko is vrijdag op 64-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. De frontman van rockband De Raggende Manne en Groep Fosko was al langere tijd ziek. Zijn familie maakte zaterdag zijn overlijden bekend, schrijft persbureau ANP.

Fosko - de artiestennaam van Geert Timmers - werd bekend met nummers als ‘Poep in je hoofd’ (1995) en ‘Gabbertje’ (1996), dat hij met de parodie-groep Hakkûhbar uitbracht. De rockmuziek van De Raggende Manne onderscheidde zich met het harde geschreeuw van de zanger.

Begin 2019 kreeg Fosko te horen dat hij slokdarmkanker had. Toch besloot hij door te gaan met een afscheidstournee van De Raggende Manne en nog twee albums te maken. „ Ik weet niet waar mijn leven naartoe glijdt. Ik heb nog inspiratie en ambitie om dingen te doen, maar het wordt steeds ingewikkelder om ze ten uitvoer te brengen”, zei de zanger in zijn laatste interview met NRC een jaar geleden.