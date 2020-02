Van Vleuten begint wielerseizoen met zege in Omloop

Annemiek van Vleuten heeft de Omloop Het Nieuwsblad op haar naam geschreven. De 37-jarige wereldkampioen kwam na 122,9 kilometer solo aan in het Belgische Ninove. De Italiaanse Marta Bastianelli werd op 42 seconden achterstand tweede voor Floortje Mackaij.

Voor Van Vleuten was het de eerste wedstrijd van het seizoen. Daarin plaatste de wielrenster van Mitchelton-Scott op de Muur van Geraardsbergen de beslissende demarrage en bleef ze vervolgens in de resterende bijna 20 kilometer uit handen van een groep van vijf achtervolgsters.

Chantal van den Broek-Blaak, die de Omloop vorig jaar op haar naam had geschreven, eindigde als vierde, voor landgenote Ellen van Dijk. Ook Jip van de Bos (negende) finishte nog in de top tien.

Seizoensopener

Voor Van Vleuten is het de eerste keer dat ze de Belgische seizoensopener wint. Vorig jaar eindigde ze als vierde en in 2017 als derde. Het is de vijfde zege in de laatste zeven edities van de Omloop voor een Nederlandse wielrenster.

Van Vleuten had de zege in haar eerste wedstrijd niet verwacht en sprak na haar eerste overwinning in de regenboogtrui van een ongelofelijk gevoel. „Ik kan niet geloven dat ik hier win, omdat ik meestal een ‘slow starter’ ben en in het seizoen moet groeien”, reageerde de wereldkampioene. „Ik had niet verwacht dat ik solo over de Muur zou komen. Ik had gedacht dat meer vrouwen me konden volgen.”

De koploopster moest na de muur nog een flinke solo, maar zag haar voorsprong niet meer in gevaar komen. „Ik dacht dat ik misschien tijd verloor, maar toen ik kort op mijn wattagemeter keek, zag ik dat ik nog heel veel vermogen wegtrapte. Ik wist dus dat ze heel hard moesten rijden om me bij te halen.” (ANP)