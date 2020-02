Turkije: 18.000 migranten de grens met Europa overgestoken

De afgelopen 24 uur zouden zeker 18.000 migranten de Europese grens met Turkije zijn overgestoken. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zaterdag gezegd, zonder hiervoor bewijs te leveren. Hij zei dat dit aantal dit weekend nog verder zou oplopen. Dat meldt persbureau Reuters.

Tijdens een toespraak zei Erdogan: „We zullen de grenzen niet sluiten. De Europese Unie moet zijn beloftes nakomen.” Vrijdag waren tienduizenden migranten naar de grens getrokken nadat een woordvoerder van de Turkse regering had laten weten dat het land „niet langer in staat was vluchtelingen” in Turkije te houden. Het openstellen van de grens, waar sinds vrijdag onduidelijkheid over is, wordt gezien als een poging van Turkije om de druk op Europa op te voeren. Turkije en de EU hebben in 2016 afgesproken dat Turkije vluchtelingen opvangt in ruil voor miljarden euro’s steun.

Griekenland houdt de grens met Turkije intussen gesloten. „De regering doet alles wat nodig is om de grenzen te beschermen”, zei een regeringswoordvoerder zaterdag. Het land zou hebben voorkomen dat zo’n 4.000 migranten de grens konden oversteken. Volgens Griekse media heeft de politie zaterdagochtend traangas ingezet tegen groepen migranten die bij de grens met stenen zouden hebben gegooid. Vrijdag liet Bulgarije, dat driehonderd kilometer grens met Turkije deelt, al weten klaar te staan om duizend militairen naar de grens te sturen om illegaal oversteken te voorkomen.

In Turkije verblijven zo’n 3,7 miljoen vluchtelingen uit Syrië. De afgelopen dagen zijn de spanningen tussen Rusland en Turkije opgelopen toen donderdag in gevechten met het Syrische regime in de provincie Idlib zeker 33 Turkse militairen zijn omgekomen. Erdogan zei zaterdag dat hij Rusland, dat het Syrische regime steunt, heeft gevraagd een stap terug te doen in Syrië.