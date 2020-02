Teams Hoffenheim-Bayern spelen bal rond uit protest

De teams van de Duitse clubs TSG 1899 Hoffenheim en Bayern München hebben het slot van hun wedstrijd zaterdag afgemaakt door alleen nog maar de bal rustig over te spelen. Dat deden ze uit protest tegen beledigende teksten die op spandoeken van supporters stonden, over miljardair Dietmar Hopp, een belangrijke financierder van Hoffenheim.

Scheidsrechter Christian Dingert besloot het spel voor een tweede keer stil te leggen in de 79ste minuut. Op een van de spandoeken van Bayern-supporters werd Hopp „hoerenzoon” genoemd. Spelers en managers van het team uit München werden boos op hun eigen aanhangers en eisten dat ze de spandoeken weg zouden halen.

De wedstrijd was toen met 0-6 voor Bayern al gespeeld, onder meer door een doelpunt van de 18-jarige Nederlander Joshua Zirkzee die tijdens zijn debuut bij de Duitsers meteen scoorde. Toen de wedstrijd na twintig minuten werd hervat, speelden Hoffenheim en Bayern de bal rustig rond tot het fluitsignaal.

😱 | Een bizar scenario ontvouwt zich in Hoffenheim. De ploegen maken de 90 minuten vol door de bal onder luid applaus bloedeloos naar elkaar over te spelen. #tsgfcb pic.twitter.com/mEpIWCDIwL — FOX Sports (@FOXSportsnl) February 29, 2020

Eerdere incidenten

De wedstrijd eindigde met een staande ovatie voor Hopp, die zaterdag ook aanwezig was, met Bayern-topman Karl-Heinz Rummenigge aan zijn zijde uit solidariteit. Hopp, een software-ondernemer met een geschat vermogen van 15 miljard euro, is vaker het mikpunt van kritiek en beledigende spandoeken. Duitse voetbalfans zijn het er niet mee eens dat het Hoffenheim met Hopps financiële steun gelukt is om op te klimmen tot de Bundesliga, het hoogste niveau voetbal in Duitsland.

Eerder deze maand haalden aanhangers van Borussia Dortmund vergelijkbare fratsen uit tijdens een wedstrijd tegen Hoffenheim. De supporters hebben een stadionverbod van twee seizoenen gekregen in Hoffenheim. Borussia Dortmund moet een boete van 50.000 euro betalen.