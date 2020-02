Sinds ‘Tenerife’ blijft ook de toerist thuis

Wie de wereldkaart erbij pakt en landen inkleurt waar het Covid-19-virus is vastgesteld, ziet het oppervlakte steeds groter worden. Het grootste deel van Europa is besmet, delen van Azië, Noord-Afrika, Amerika, Australië, Brazilië.

De angst om te reizen naar gebieden waar het virus is opgedoken, is sinds begin deze week ineens fors toegenomen. De beelden van hotelgasten die ineens vast zaten op Tenerife hakten er in.

Luchtvaartmaatschappij KLM kondigde al bezuinigingen aan als gevolg van het virus. Covid-19 heeft een „significante impact” op de inkomsten van KLM, een probleem dat slechts deels kan worden opgevangen door lagere kosten en een lagere brandstofprijs. Ook Lufthansa, de grootste luchtvaartmaatschappij in Duitsland, probeert kosten te besparen vanwege het coronavirus door bijvoorbeeld nauwelijks nog personeel aan te nemen.

Frank Oostdam, voorzitter van ANVR, de vereniging van reisorganisaties, zegt dat de terughoudendheid als eerste gevoeld wordt bij de zakelijke reizen. „Bedrijven boeken veel minder reizen voor hun personeel. En veel schoolreisjes naar Noord-Italië worden geannuleerd. Scholen zijn huiverig geworden.”

Maar ook de reguliere vakantiebranche voelt het virus al fors. „We begonnen januari ontzettend goed, maar sinds ‘Tenerife’ zijn ook de gewone toeristen terughoudender geworden. Al geboekte reizen worden geannuleerd en we zien een afname in boekingen naar China en landen daaromheen”, aldus Oostdam.

De reisbranche, goed voor 9 miljard euro omzet en 23.000 werknemers, kent door de stevige concurrentie smalle marges. Volgens Oostdam grijpen sommige van zijn leden (350 reisorganisaties) al in: „De flexibele schil van freelancers gaat er hier en daar al uit. Proeftijden worden niet verlengd.” Namens de branche is de ANVR aan het inventariseren wat de verwachte totale schade zal zijn. „Sommige van onze leden hebben al deeltijd-ww aangevraagd voor hun personeel wegens de afgenomen omzet. We gaan aanstaande maandag kijken of we als branche gezamenlijk een verzoek kunnen indienen bij het ministerie van Sociale Zaken.”

Online reisbureau Booking.com, dat deze week jaarcijfers bekend maakte, gaf een omzetwaarschuwing. Door het virus kan het aantal overnachtingen zomaar 10 procent dalen, zo waarschuwde bestuursvoorzitter Glenn Fogel woensdag, met grote gevolgen voor de omzet van Booking.com. Ook hotelketen Marriott gaf een omzetwaarschuwing af.

Oostdam van de ANVR is in zekere zin blij dat het virus nu ook in Nederland gearriveerd is. „Angst voor het virus is misschien nog wel schadelijker dan het virus zelf. Nu kunnen we zelf vaststellen hoe erg het is. En als het meevalt, dan is onze ervaring dat de consument het ook weer heel snel vergeet.” Hij hoopt dat het virus onder controle is voordat de meivakanties beginnen.

Reisverzekering Geld terug of niet? Vergelijkingssite Independer weet wat Nederlanders écht bezighoudt: krijg ik mijn geld terug als ik mijn vakantie annuleer wegens Covid-19? Independer zette daarom snel de voorwaarden van een groot aantal aanbieders van reisverzekeringen op een rijtje. Verzekeraars varen meestal op de officiële advisering van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als dat een negatief reisadvies afgeeft, vervalt vaak de verplichting voor een verzekeraar om uit te keren. Mensen die al op vakantie als er een negatief advies verschijnt, krijgen de eventuele vervroegde terugkeer wel vergoed.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 29 februari 2020