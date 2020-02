Taliban en VS tekenen overeenkomst, eerste stap richting vrede

De Verenigde Staten trekken binnen veertien maanden alle Amerikaanse militairen terug uit Afghanistan, mits de Taliban zich aan zijn beloftes houdt. Dat zijn de VS en de Taliban overeengekomen, blijkt uit een gezamenlijke verklaring die de partijen naar buiten brachten, meldt persbureau Reuters. De overeenkomst die de partijen in de Qatarese hoofdstad Doha zaterdag hebben ondertekend is een eerste stap richting vrede en moet de Verenigde Staten een uitweg bieden uit de langste oorlog die ze ooit hebben gevoerd.

De Verenigde Staten gaan zich gefaseerd terugtrekken. De eerste 4.400 militairen zullen de komende 135 dagen naar huis gaan, de overige 8.600 militairen volgen daarna. De Taliban belooft met de deal de banden met Al-Qaida te verbreken en ervoor te zorgen dat Afghanistan geen uitvalsbasis meer zal worden voor Al-Qaida en andere jihadistische groepen als Islamitische Staat.

De Amerikaanse ministers van Defensie, Mark Esper, voorziet dat de Amerikaanse overeenkomst met de Taliban ruimte biedt voor onderhandelingen tussen Afghanistan en de Taliban. Ook de Afghaanse president Ashraf Ghani hoop dat het overeenkomst tot een staakt-het-vuren leidt, zei hij zaterdag.

De NAVO steunt de overeenkomst, liet secretaris-generaal Jens Stoltenberg weten, al benadrukte hij dat vrede een langdurige en moeizaam proces zal zijn. De NAVO is bereid de troepen terug te trekken maar Stoltenberg waarschuwt dat als de situatie in het land verslechtert, ze hun militaire aanwezigheid weer vergroten. „De tijd voor vrede is aangebroken”, schreef hij op Twitter.

‘Monumentale dag voor Afghanistan’

Behalve militaire terugtrekken, beloven de VS te helpen bij het trainen, bewapenen en adviseren van Afghaanse veiligheidstroepen. Daarnaast zeggen de Amerikanen toe geen geweld meer te gebruiken in Afghanistan en zich niet te mengen in binnenlandse aangelegenheden. Ook hebben de VS zich tot doel gesteld om de sancties tegen leden van de Taliban per augustus op te heffen. De Amerikaanse ambassade in de Afghaanse hoofdstad Kabul noemde het eerder op de dag een „monumentale dag voor Afghanistan”.

De oorlog begon eind 2001 na de aanslag op 11 september in de Verenigde Staten. Sindsdien proberen de VS de Taliban uit Afghanistan te verdrijven. Maar de afgelopen jaren heeft de groepering gestaag gebied heroverd. De Amerikaanse president Donald Trump beloofde een einde te maken aan de oorlog. Vorig jaar liep een eerdere poging stuk.