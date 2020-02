Omstreden Roman Polanski wint César voor beste regie

De van verkrachting beschuldigde filmregisseur Roman Polanski heeft in Parijs een César gekregen voor beste regie voor zijn film J’accuse. De film won ook nog twee andere prijzen. De 86-jarige Polanski was zelf afwezig bij de uitreiking van de belangrijkste Franse filmprijzen, omdat hij naar eigen zeggen bang was voor zijn veiligheid vanwege alle protesten tegen hem.

Direct nadat bekend werd gemaakt dat hij de César had gewonnen voor beste regie verlieten verschillende actrices uit protest de zaal, schrijft Reuters. Onder hen ook Adele Heanel, die vorig jaar naar buiten kwam met het verhaal dat ze als kind is misbruikt door een andere regisseur, Christophe Ruggia.

Lees ook deze column van filmcriticus Coen van Zwol: Mogen we de nieuwe Polanski nog zien?

Behalve de prijs voor beste regie won J’accuse, dat internationaal beter bekend is als An officer and a Spy, ook Césars voor beste kostuumontwerp en beste bewerking. Daarmee verzilverde de film drie van de in totaal twaalf nominaties. Vanwege die nominaties is het evenement door demonstranten uitgeroepen tot ‘Césars de la Honte’ (Césars van de schaamte).

Felle protesten

Voor de uitreiking was er een grimmig protest voor het theater Salle Pleyel in Parijs waar de filmprijzen werden uitgereikt. De Franse politie heeft daarbij traangas ingezet tegen de feministische betogers om te voorkomen dat ze de rode loper zouden bereiken. De demonstranten verwijten de hele fimindustrie Polanski in bescherming te nemen.

Roman Polanski wordt in de Verenigde Staten gezocht voor een verkrachting uit 1977 van een destijds 13-jarig meisje. En er zijn meer vrouwen die zeggen door hem te zijn misbruikt, onder wie de fotografe Valentine Monnier. De filmregisseur ontkent alle beschuldigen, die hernieuwde aandacht kregen sinds #metoo eind 2017 losbarstte.

J’Accuse is een historisch drama over de Dreyfus-affaire. Zelf brengt de Pools-Joodse Polanski alle beschuldigingen tegen hem in verband met anti-semitisme, ook het onderwerp van de nu met drie Césars bekroonde film.

Beluister ook deze podcast: De Franse Oscars in tijden van MeToo