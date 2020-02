Ik maak deze week een stedentripje met een Franse vriendin. Dat Fransen er doorgaans een goed gevulde huisapotheek op na houden is bekend. Maar ik heb er nooit over nagedacht dat ook een zeer uitgebreide reisapotheek onontbeerlijk voor hen is. Minstens drie keer per dag haalt mijn vriendin een koffertje tevoorschijn met voor elk pijntje of kwaaltje een middel. Bijna alle delen van haar lijf zijn al ter sprake geweest en behandeld. Schouders, nek, keel, buik, rug en niet te vergeten haar knieën.

Als ik een beetje cynisch opmerk: „Je hebt het nog niet over je hoofd gehad”, antwoordt ze. „Ik heb elke dag hoofdpijn, maar ik val jou niet lastig met m’n klachten!”

