Kiran Badloe pakt wereldtitel en olympisch ticket

De strijd om het olympische ticket tussen de windsurfende vrienden Dorian van Rijsselberghe en Kiran Badloe is zaterdag in het Australische Sorrento in het voordeel van Badloe beslist. Hij bleef tweevoudig olympisch kampioen Van Rijsselberghe net voor in het WK-klassement en mag Nederland vertegenwoordigen in Tokio.

Tijdens de afsluitende medalrace in Sorrento won Van Rijsselberghe, Badloe eindigde als vijfde. Dat was net genoeg om het ticket voor de Olympische Spelen binnen te halen. Badloe prolongeert met het eindresultaat ook de wereldtitel. Van Rijsselberghe pakt zilver, met slechts twee punten verschil op Badloe.

Badloe is blij dat hij naar de Spelen mag. „Supertof dat ik het bovenaan kan afsluiten. Het was een spannende battle, zoals we voorspelden tot aan de laatste race. En om dan maar met twee punten verschil te eindigen, dat is een droomscenario.”

Van Rijsselberghe zegt vooral trots te zijn. „We hebben drie prachtige jaren mogen opbouwen naar dit moment. Dat het kwartje nu zijn kant opvalt is jammer voor mij. Maar ik ben blij met de twee (Olympische) titels die ik in mijn carrière tot nu toe heb kunnen bemachtigen. Dat Kirian het nu op mag pakken, dat is hartstikke goed.” (ANP)