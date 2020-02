Japanse Takagi wint WK sprint, Leerdam beste Nederlandse

Miho Takagi heeft zaterdag de WK sprint bij de vrouwen gewonnen. De schaatsster uit Japan won in het Noorse Hamar drie van de vier afstanden. Jutta Leerdam eindigt als beste Nederlandse op de vijfde plaats. Regerend wereldkampioen Nao Kodaira werd tweede achter haar landgenoot, de Russische Olga Fatkoelina pakte het brons.

Takagi won zaterdag de tweede 1.000 meter met een baanrecord van 1.13,93. Op vrijdag had de 25-jarige Japanse al de eerste 500 en 1.000 meter gewonnen. Takagi schreef zaterdagochtend alleen de tweede 500 meter niet op haar naam, ze eindigde als tweede achter Kodaira.

Op de WK sprint bij de mannen, die later zaterdagmiddag beslist wordt, gaat de Japanse Tatsuya Shinhama na drie van de vier afstanden aan de leiding. Kai Verbij is met een vijfde plaats vooralsnog de beste Nederlander. Dit weekend worden in Hamar ook de WK allround gehouden. (ANP/NRC)