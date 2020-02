Negatieve impact coronavirus op Chinese industrie groter dan verwacht

Het coronavirus heeft een grotere negatieve impact op de Chinese industrie dan werd verwacht. De inkoopmanagersindex (PMI), een belangrijke maandelijkse graadmeter voor de industrie in China, daalde in februari naar 37,5. Dat is de laagste stand die ooit is bereikt op de 100-puntschaal. In januari lag de stand nog op 50. Economen verwachtten voor februari gemiddeld een stand van 45.

Welkom in een nieuw blog

In dit blog volgen we de laatste ontwikkelingen rond de uitbraak van het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt. Donderdag en vrijdag werd bekend dat de eerste besmettingen met Covid-19 in Nederland zijn geconstateerd. In Tilburg ligt een 56-jarige man uit Loon op Zand in isolatie in een ziekenhuis, in Diemen zit een Amsterdamse vrouw in thuisisolatie. Meerdere familieleden van de vrouw hebben ook „milde klachten”. Haar drie kinderen en partner zijn getest op het virus, de uitslag hiervan wordt zaterdagochtend bekendgemaakt.

Lees hier het vorige blog terug: Vrouw met Covid-19 controleerde kinderen basisschool IJburg op luizen