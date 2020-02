Beurs heeft slechtste week sinds jaren

Beurzen wereldwijd daalden afgelopen week uit angst voor de negatieve gevolgen van het coronavirus op de wereldeconomie. Nadat de afgelopen dagen meer dan tien landen, waaronder Nederland, melding maakten van hun eerste besmette burgers, nam de vrees toe dat het internationale bedrijfsleven een harde klap gaat krijgen.

Ten opzichte van een week geleden staat de MSCI-wereldindex, samengesteld uit meer dan 1.600 aandelen van bedrijven uit 23 landen, ruim 10 procent lager. Daarmee is officieel sprake van een beurscorrectie. Van een crash wordt doorgaans pas gesproken als beurzen in korte tijd meer dan 20 procent dalen.

Afzonderlijke beurzen daalden sterk. In Amsterdam verloor de AEX-index vrijdag ruim 3 procent, net als de Italiaanse Borsa Italiana. Wall Street deed het vrijdag relatief goed: de S&P 500 verloor maar 0,8 procent. Over de hele week ging deze index wel met meer dan 9 procent omlaag, net als veel andere beurzen.

Omslag

Toen de beurzen begin deze week openden was er een sterke omslag merkbaar in het sentiment, zegt beleggingstrateeg Lukas Daalder van vermogensbeheerder BlackRock. Tot voor kort bleven de beurzen stijgen ondanks dat veel fabrieken in China al weken stillagen nadat daar de eerste coronagevallen werden vastgesteld. „Lange tijd was het idee onder beleggers dat de economische schade zou meevallen zolang het probleem beperkt bleef tot China.”

Maar nu in een groeiend aantal landen besmettingen zijn ontdekt, waaronder Mexico en Duitsland, zien beleggers dat er sprake is van „een probleem dat de hele wereld raakt”, zegt Daalder. „De snelle verspreiding van besmettingen in Italië was een wake-up call”, zegt Daalder. „Toen werd duidelijk dat men de verspreiding van het virus niet afdoende heeft kunnen tegenhouden.”

De grote vraag is nu hoe zwaar de activiteiten van bedrijven in getroffen landen worden geraakt. Beleggers vrezen dat toerisme opdroogt, fabrieken worden stilgelegd en personeel wordt naar huis gestuurd om verspreiding van het virus te voorkomen. „Dat raakt ook bedrijven in landen waar het virus nog niet heerst”, zegt Daalder. „Een klant kan wel een auto van je willen kopen, maar als je de onderdelen niet aangeleverd krijgt uit China, Korea, Duitsland of Italië, heb je een probleem.”

„De grootste zorg onder beleggers is of consumenten minder gaan uitgeven”, laat Howard Silverblatt, een Amerikaanse Dow Jones-analist, weten aan zender CNBC. „Consumentenuitgaven stuwden de economie juist omhoog en maakten tegenvallende bedrijfsresultaten goed.”

De sterke beursdalingen komen op een moment dat aandelenkoersen al maandenlang stegen. Ondanks de correctie staat de MSCI-wereldindex nog altijd boven het niveau van een half jaar geleden. Valt het dus mee? Daalder vindt van niet: „Een belegger die vorige week is ingestapt kan met gemak 10 tot 15 procent hebben verloren op een aandeel. Dat zijn grote klappen.”

Sterke dalers

De luchtvaartsector is een van de bedrijfstakken die extra zwaar zijn geraakt. Het aandeel Air France-KLM daalde in één week bijna 20 procent aan de AEX en IAG, het moederbedrijf van British Airways, daalde 19 procent.

Ook de olieprijzen dalen, uit de vrees dat de wereldeconomie zal vertragen. De prijs voor een vat Brent-olie kwam op 50 dollar uit. In januari was dit nog 65 dollar.

Beleggingsstrateeg Daalder van BlackRock verwacht dat er een nieuwe verkoopgolf optreedt als het virus zich naar nog meer landen verspreidt. „Hoe meer landen het raakt, hoe groter de onzekerheid over de economische gevolgen. Beleggers gaan dieper analyseren welke bedrijven direct of indirect geraakt gaan worden en die aandelen verkopen.”

