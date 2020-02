Bakstenen waaien van stadskantoor Tilburg, één gewonde

Een deel van de gevel van het stadskantoor in Tilburg is zaterdagmiddag door de harde wind naar beneden gekomen. Een voorbijganger raakte gewond omdat bakstenen van veertien hoog naar beneden vielen. Dat meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in een verklaring.

Het treinverkeer is enige tijd stilgelegd omdat een metalen dakprofiel dat was losgekomen, op de spoorrails kon waaien. Ook lagen er „een flink aantal steenwolplaten op het spoor”, aldus de veiligheidsregio. Het treinverkeer is inmiddels weer op gang gekomen.

De kruising is zeker tot zondagavond afgesloten, laat de politie op Twitter weten. Op straat liggen veel bakstenen. Het stadskantoor ligt vlakbij het station.