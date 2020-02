Zeven jaar op dezelfde plek

Gergely Balázs, een Hongaarse bioloog, wilde weleens weten hoe groot het leefgebied is van de grottenolm.

Naam: Grottenolm Wetenschappelijke naam: Proteus anguinus Leefplek: Zoetwaterstromen in onderaardse grotten Eet: Schaaldieren en slakjes Uiterlijk: Blind, met een bleek aal-achtig lichaam met vier dunne pootjes Opvallend: Grotolmen kunnen meer dan honderd jaar oud worden en planten zich gemiddeld eens in de twaalf jaar voort

Dat is een salamandersoort die tientallen miljoenen jaren geleden koos voor de rust van het onderaardse leven en zich sindsdien verregaand heeft aangepast aan dat leven. Grottenolmen zijn goede zwemmers, maar hun gedrag is bijna uitsluitend bestudeerd in aquaria. Balázs voorzag vijftien olmen in de Vruljak-1-grot in Bosnië en Herzegovina van merktekens. Gedurende acht jaar bezocht hij de grot regelmatig en noteerde waar de gemerkte dieren zaten. Ze bleken zeer honkvast, schrijft hij in het Journal of Zoology. Slechts drie keer was een olm twintig meter verderop gaan zitten, de rest bleef dichter bij huis. Er was er zelfs één die 2.569 dagen geen vin verroerde.