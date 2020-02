Wij zwijgen niet langer

André Onana

‘Ik wil niet dat mijn moeder mijn pijn voelt’



Naam André Onana (23)

Geboren Nkol Ngok, Kameroen

Is Profvoetballer bij Ajax en het nationale elftal van Kameroen

„Nadat Ajax drie jaar geleden de finale in de Europa League van Manchester United had verloren, ging ik in gesprek met een Italiaanse club over een transfer. Ik zal niet zeggen welke club, maar de gesprekken verliepen goed. Tot de directeur van de club mijn manager belde. ‘We vinden Onana een geweldige keeper’, zei hij, ‘maar we kunnen hem helaas niet contracteren. Een zwarte keeper levert bij onze aanhangers te veel problemen op’.

„Natuurlijk doet zo’n uitspraak pijn. Maar om eerlijk te zijn was ik ook blij dat hij zei waar het op stond. Ik had het erger gevonden als de club me te slecht had gevonden. Dan had ik er zelf schuld aan gehad. Nu dacht ik: ik kan niets veranderen aan wie ik ben. Waarom zou ik mij er druk over maken? Ik ben zwart en Afrikaan en daar ben ik trots op. Als mensen me niet mogen omdat ik zwart ben: geen probleem. I don’t care.

„Pijnlijk vind ik het wel als fans mij de schuld geven van een nederlaag. Het is een gevoel, ik kan het niet bewijzen, maar een paar jaar geleden had ik dat gevoel heel sterk. Ook als ik een wedstrijd foutloos had gekeept, werd er vanaf de tribune op mij afgegeven. Dan ga je je afvragen: komt het doordat ik zwart ben? Kennelijk heb ik het gedaan als we verliezen, dacht ik. En als we winnen hebben wij het samen gedaan. Gek, want we zijn toch allemaal Ajax?

„Met mijn familie praat ik nooit over dit soort dingen. Het doet pijn, maar ik kan er goed mee omgaan. Ik wil niet dat mijn moeder mijn pijn voelt. Zelfs mijn vader en broers weten er niet van. Keuzes hebben consequenties. Mijn last moet niet hun last worden. Ook in de kleedkamer praten we er niet veel over. Hoe je hier mee omgaat, is voor iedereen privé.

„Met de term racisme moeten we voorzichtig zijn. Het is heel makkelijk, en gevaarlijk, om van racisme te spreken als de voorkeur van een coach naar een witte keeper uitgaat. Misschien is die zwarte keeper er niet klaar voor. Misschien is die witte keeper gewoon beter. Voor je het weet, word je als zwarte keeper wantrouwend. Dat past niet bij mijn manier van leven. Ik heb een positieve natuur, wil van elke dag genieten.

„Een vriend van me had moeite om een baan te vinden. ‘Ze nemen alleen maar witte mensen aan’, zei hij. ‘Ik was er veel eerder bij, het komt vast doordat ik zwart ben.’ Ik zei dat hij geduldig moest zijn, dat hij er geen strijd van moest maken. ‘Wie weet zijn die witte sollicitanten beter dan jij. Jouw tijd komt nog wel. Het gaat niet altijd om jou.’