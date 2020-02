VU-kroket op Leidse bodem was ‘ongepaste actie’

Rond deze tijd van het jaar draaien de wervingscampagnes voor aankomende bachelor- en masterstudenten op volle toeren. Met posters, goodiebags en scheikundelaboratoria met 3D-eiwitpuzzels proberen de universiteiten zich van hun beste kant te laten zien. Wie origineel is, doet daar zijn voordeel mee, maar een „ludieke actie” van de Vrije Universiteit bij de campus van de Leidse faculteit geesteswetenschappen viel vorige week verkeerd.

Om studenten te lokken voor hún masteropleidingen geesteswetenschappen deelde de VU met een groene snackbus kroketten uit aan Leidse studenten. Het was volgens het marketingbureau, door de universiteit ingehuurd, „een brutale actie” voor de het pand van de concurrent. „Niet agressief, wel ludiek.” Tegen Ad Valvas, het universiteitsblad van de VU, wist de marketingdame te melden dat de actie bovendien goed paste bij de studentenwervingscampagne van de VU. Die luidt ‘Verander je wereld’ en gaat gepaard met een ‘kiwikroket’ en de oproep ‘Verander fastfood’.

Maar de actie viel niet bij iedereen in de smaak. Een Leidse onderzoeker noemde het „wrang” dat de VU geld uitgaf aan gratis kroketten. „Ai ai ai...”, twitterde nota bene VU-voorzitter Mirjam van Praag toen ze op de actie werd geattendeerd. „Dit is absoluut geen VU-beleid: een ongecoördineerde en ongepaste actie die we direct stop hebben laten zetten.”

Vermaak

Speelt er een concurrentiestrijd tussen de faculteiten geesteswetenschappen van de VU en Leiden? „Nee”, zegt VU-woordvoerder Wessel Agterhof, „zoiets is niet aan de hand. Dit is gewoon hoe we elkaars studenten proberen te interesseren in onze masters.” Want ja, de universiteiten vissen tot op zekere hoogte uit dezelfde vijvers. Maar het was niet de bedoeling om zich voor te doen als ‘studentenkapers’, zegt Agterhof: „Dit was een eenmalige actie.”

De Universiteit Leiden maakte dankbaar gebruik van de VU-actie en promootte de eigen masterdagen met de leus ‘Haal je kroket bij de VU, en je master bij ons’.

De (wervings)campagnes zijn vaker een bron van vermaak. Zo parodieerde de Universiteit van Amsterdam in 2017 slogans van concurrenten (‘Er gaat iets boven Groningen’). Het Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten organiseerde een paar jaar terug zelfs een verkiezing voor de meest „domme” slogans, als kritiek op de „ dure maar vaak onzinnige reclameleuzen”.

