Volkswagen bereikt akkoord over compensatie dieselfraude

Autofabrikant Volkswagen heeft vrijdag in Duitsland een grote schikking getroffen in de zaak omtrent de emissiefraude met dieselauto’s. Dat maakte de rechtbank van Braunschweig bekend, melden Duitse media. Het gaat een vergoeding betalen aan ruim 400.000 klanten.

Om hoeveel geld het gaat en wat de details van de overeenkomst zijn, wordt pas vrijdagmiddag bekendgemaakt. In de Verenigde Staten heeft Volkswagen al miljarden dollars betaald aan schadevergoedingen voor klanten. De Europese tak van Volkswagen was hier minder toe bereid, en dus stapte de consumentenbond naar de rechter. De twee partijen hebben na dagen onderhandelen een akkoord bereikt in de zaak, die in september begon.

Lees ook: Dieselschandaal blijft Volkswagen achtervolgen

In 2015 gaf Volkswagen toe met illegale software te hebben gefraudeerd bij emissietesten. Hierdoor leken miljoenen dieselauto’s minder vervuilend dan ze waren. De affaire is bekend komen te staan als ‘dieselgate’ en heeft de fabrikant, waar onder meer Audi en Skoda onder vallen, miljarden aan boetes en schadevergoedingen gekost.