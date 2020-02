Verongelukte auto A12 betrokken bij plofkraak

Een auto die vrijdagochtend is verongelukt op de A12 bij het Gelderse Zevenaar, is even daarvoor gebruikt bij een mislukte plofkraak in het Duitse Emmerich. Dat zeggen zowel de Duitse als Nederlandse politie. Bij het ongeluk vielen twee doden, een derde inzittende is gevlucht.

De auto, een Audi A3 met Duits kenteken, reed rond kwart over vier ‘s ochtends tegen een vrachtwagen aan en belandde in een greppel. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, zegt een woordvoerder van de Duitse politie tegen Omroep Gelderland.

Duitse agenten hoorden van de botsing en ontdekten dat het kenteken van de auto overeenkomt met dat van de auto die ze hadden gezien op camerabeelden van een plofkraak in Emmerich, net over de Duitse grens. De kraak, ongeveer een kwartier voor het ongeluk, mislukte: de pinautomaat raakte slechts licht beschadigd en de daders gingen er zonder buit vandoor. De politie gaat ervan uit dat de drie inzittenden van de Audi ook de drie daders van de kraak zijn.

De inzittende die ervandoor is gegaan, heeft mogelijk zware verwondingen. Hoewel de politie naar de man heeft gezocht met een helikopter en speurhonden, is hij nog steeds spoorloos. Over de identiteit en nationaliteit van de doden en de gevluchte man is nog niets bekend. Het verkeer op de A12 had de hele ochtend last van het onderzoek en de opruimwerkzaamheden.