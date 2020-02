Amsterdamse vrouw is tweede Covid-19-patiënt in Nederland

Een tweede Nederlander blijkt besmet te zijn met Covid-19. De ziekte is in de nacht van donderdag op vrijdag vastgesteld bij een vrouw uit Amsterdam. Vorige week was zij in Lombardije, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag. De vrouw zit in thuisisolatie in een woning in Diemen. De GGD onderzoekt met wie zij contact heeft gehad.

De vrouw werd door het AmsterdamUMC positief getest op het virus, waarna het resultaat ook door het RIVM werd bevestigd. Deze tweede patiënt zou geen contact hebben gehad met de eerste.

Donderdagavond werd bekend dat in Nederland het eerste geval van Covid-19 was geconstateerd. Dat betreft een man uit het Brabantse Loon op Zand, die woensdag is opgenomen in het TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Ook hij was onlangs in Lombardije, een van de twee Noord-Italiaanse regio’s waar veel besmettingen zijn.

Het RIVM vraagt mensen in Nederland contact op te nemen met hun huisarts als zij last hebben van koorts en luchtwegklachten en als zij in de afgelopen twee weken in een land of regio zijn geweest waar veel Covid-19-besmettingen zijn vastgesteld. Ook mensen die in diezelfde periode contact hebben gehad met iemand bij wie het virus is vastgesteld, moeten hun huisarts of de lokale GGD bellen. Op de eigen website stelt de GGD Amsterdam „achter de schermen hard te werken om voorbereid te zijn” op patiënten met het nieuwe coronavirus.

Dit bericht wordt uitgebreid.