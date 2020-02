‘Turkije houdt migranten aan de grens naar Europa niet meer tegen’

Turkije gaat migranten niet meer tegenhouden bij de grens met Griekenland. Dat melden verschillende persbureaus op basis van een hoge functionaris bij de Turkse regering. Het besluit zou donderdagnacht zijn genomen tijdens een buitengewone bijeenkomst van de Turkse veiligheidsraad. Volgens een Turks persbureau zijn zo’n driehonderd Syrische, Iraakse en Iraanse migranten in de provincie Edrine onderweg naar Griekenland en Bulgarije.

Turkije verwacht dat er meer vluchtelingen uit Syrië zullen komen door de escalatie in het Noord-Syrische Idlib. Het Syrische leger probeert de provincie met hulp van Rusland te heroveren. Hierdoor zijn ongeveer een miljoen mensen op de vlucht geslagen en naar de Turkse grens getrokken. „Wij zijn niet langer in staat vluchtelingen hier te houden. Het beleid is hetzelfde, maar de situatie is veranderd”, zei de woordvoerder van de AK partij van president Recep Erdogan, Omer Celik, tegen het Turkse staatspersbureau Anadolu.

De Europese Commissie zei vrijdagochtend nog niet op te hoogte te zijn gesteld door Turkije en kon de berichtgeving niet bevestigen. Wel zal het onderwerp aan bod komen in een persconferentie om 12.00 uur.

Druk uitoefenen

Het is niet de eerste keer dat Turkije, waar zo’n 3,7 miljoen vluchtelingen uit Syrië wonen, dreigt vluchtelingen door te laten naar Europa. Vaak wordt dit gezien als een manier om druk uit te oefenen op Europese politici, die een plotselinge grote toename van het aantal migranten uit een oorlogsgebied niet zien zitten. In 2016 spraken Turkije en de EU af dat Turkije de vluchtelingen zelf opvangt, in ruil voor miljarden euro’s steun.

Donderdag zijn bij een bombardement in Idlib zeker 33 Turkse militairen omgekomen. Hierdoor is de spanning tussen Rusland en Turkije, die in het gebied ieder een andere partij steunen, toegenomen. Rusland ontkent betrokkenheid bij het bombardement, maar zegt ook dat de Turkse militairen niet in het gebied hadden moeten zijn. Vrijdagmiddag komt de NAVO bijeen om te situatie in het Noorden van Syrië te bespreken. Turkije is lid van de NAVO en kan een beroep doen op de alliantie als het vindt dat zijn veiligheid wordt bedreigd. Maar omdat de aanval niet op Turks grondgebied plaatsvond, hoeven de NAVO-leden niet direct militaire steun te leveren.