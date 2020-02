Thyssenkrupp verkoopt lifttak voor 17,2 miljard euro

Het waren twee megadeals met een prijs die de door de markt opgepompte verwachtingen weerspiegelde: de fusie tussen internetbedrijf America Online (AOL) en media-onderneming Time Warner in 2000 en de overname van hotelketen Hilton door private-equityinvesteerder Blackstone in 2007. Het bleken de laatste grote deals te zijn voor het uitbreken van een financiële crisis.

De afgelopen tijd stegen de beurskoersen wederom naar recordhoogtes en vond er opnieuw een reeks grote bedrijfsinvesteringen plaats. Inmiddels staan echter diverse lichten op de financiële markten op rood en houdt nu ook het coronavirus de markten in zijn greep.

In dat licht zou de verkoop van de liftdivisie van de Duitse industriegigant Thyssenkrupp wel eens die ene laatste grote deal voor een tijd van economisch neergang kunnen blijken te zijn. Donderdag maakte het concern bekend deze activiteiten voor 17,2 miljard euro te verkopen aan een consortium met onder meer private-equitypartijen Advent en Cinven. Het is daarmee de grootste deal van investeerders met privaat vermogen in Europa in meer dan twaalf jaar tijd.

Het consortium troeft daarmee een groep rond de Amerikaanse investeerder Blackstone af. Ook de Finse concurrent Kone was lange tijd in de markt, maar haakte onlangs af uit vrees dat een fusie tot problemen met de Europese mededingingsautoriteiten zou leiden. Bovendien schrok Kone ervan dat Moody’s begin deze maand het de kredietwaardigheid van het Duitse bedrijf verlaagde. Dat gebeurde vooral vanwege een enorme schuldenlast van 7 miljard euro. Kone vreesde een aanbetaling vooruitlopend op een overnamedeal kwijt te raken bij een faillissement.

Dringend behoefte aan kapitaal

Thyssenkrupp had de liftentak al enige tijd in de etalage staan. Het concern uit Essen is met 160.000 werknemers wereldwijd één van de grootste staal- en industriebedrijven en had dringend behoefte aan een kapitaalinjectie. De onderneming levert onder meer onderdelen aan autobedrijven en scheepswerven en maakt roltrappen.

Door dalende staalprijzen, een kwakkelende Duitse economie en de handelsoorlog tussen de VS en China liepen de inkomsten afgelopen kwartalen terug. In het gebroken boekjaar 2019-2020 noteerde het concern in het eerste kwartaal – dat 31 december eindigde – een nettoverlies van 372 miljoen euro. Met de inkomsten van de verkoop kan het bedrijf de rentelast op de schuldenberg terugdringen en aan pensioenverplichtingen voldoen.

Eerder leek de redding voor Thyssenkrupp nog uit India te komen. Met staalconcern Tata Steel was het sinds 2016 in gesprek over een fusie. Door die plannen werd in mei vorig jaar echter een streep gezet na mededingingsbezwaren uit Brussel. Volgens de bedrijven werden „vergaande toezeggingen” geëist over het afstoten van activiteiten. Een fusie zou daardoor geen zin meer hebben.

Thyssenkrupp-topman Guido Kerkhoff kondigde daarop aan zesduizend banen te schrappen. Enkele maanden later moest de bestuursvoorzitter zelf vertrekken. De raad van commissarissen vond dat Kerkhoff de herstructurering niet voortvarend aanpakte. Zo wilde de topman de liftdivisie gedeeltelijk naar de beurs brengen. Zijn opvolger Martina Merz zette direct na aantreden een streep door dat plan en ging op zoek naar een koper.

„Met deze stap maken we de weg vrij om weer succesvol te zijn”, zei Merz donderdag. Toch is er meer nodig om uit de problemen te komen. Thyssenkrupp liet weten in mei met nieuws te komen over verdere herstructurering. Verkoop van meer bedrijfsonderdelen wordt niet uitgesloten.