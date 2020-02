Rusland ontkent rol in aanval op Turkse militairen in Idlib, NAVO komt bijeen

De 33 Turkse militairen die donderdag zijn omgekomen bij een aanval in de Syrische provincie Idlib, zijn niet getroffen door een Russisch bombardement. Dat maakte het Russische ministerie van Defensie vrijdagochtend bekend, volgens staatspersbureau RIA. De Turkse troepen zijn onder artillerievuur van Syrische regeringstroepen gekomen, stelt de functionaris. Volgens hem heeft Ankara Moskou niet op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van de Turkse troepen op die exacte locatie. Het Russische leger zou geen opdracht hebben gegeven voor luchtaanvallen op plekken waar Turkse militairen waren.

Turkije steunt de Syrische rebellen met militair materieel en troepen. Rusland is juist bondgenoot van de regeringstroepen onder leiding van president Bashar al-Assad. Secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg meldt vrijdagochtend dat de ambassadeurs later in de middag bijeenkomen om te spreken over de situatie in Syrië, met name de noordwestelijke provincie Idlib waar het geweld tussen de betrokken partijen escaleert. Turkije, lid van de NAVO, heeft om die vergadering gevraagd op basis van artikel 4. Lidstaten kunnen om zo’n overleg vragen als zij vinden dat hun veiligheid bedreigd wordt.

Donderdagavond werd slechts mondjesmaat meer bekend over de aanval die de Turkse stellingen in Idlib trof. Volgens de Turkse autoriteiten is het aantal doden dat in één dag aan Turkse zijde is gevallen het hoogste aantal sinds het land zich in 2016 in de Syrische burgeroorlog mengde. Het werd donderdag niet duidelijk of de Russische of Syrische krijgsmacht achter de aanval zat. Als reactie schoot het Turkse leger zelf terug, waarbij volgens de Russische staatstelevisie vliegtuigen van de Russische luchtmacht het doelwit waren.

Strijdtoneel Idlib

De Verenigde Staten hebben al in de nacht van donderdag op vrijdag hun steun uitgesproken voor Turkije en de aanval op de troepen veroordeeld. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken riep op tot een einde aan het „walgelijke” offensief van het Syrische regime in Idlib. Het regeringsleger van Assad probeert dat gebied te heroveren op rebellen. In die militaire campagne zijn ook veel burgerdoelwitten, zoals ziekenhuizen, geraakt. In de provincie zijn sinds december, terwijl de frontlinie van de gevechten steeds verder richting dichterbevolkt gebied opschoof, bijna een miljoen mensen op de vlucht geslagen, veelal richting Turkije.

Correctie (28 februari 2020): In een eerdere versie van dit artikel stond Idlib omschreven als een noordoostelijke provincie. De provincie ligt in het noordwesten. De tekst is aangepast.