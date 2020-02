Lood in waterleiding 17 Amsterdamse scholen

Bij zeventien Amsterdamse scholen, vijf kinderdagverblijven en honderden woningen is een te hoge concentratie lood in het water aangetroffen. Dat schrijft wethouder Laurens Ivens (Bouwen en Wonen, SP) vrijdag in een brief aan de gemeenteraad. Lood in het drinkwater kan schadelijk zijn voor de gezondheid, vooral voor zwangere vrouwen, zuigelingen en kinderen tot zeven jaar.

Een concentratie van 5 microgram lood per liter water of meer betekent dat er loden leidingen aanwezig zijn die vervangen moeten worden. Bij 111 basisscholen in Amsterdam zijn nu metingen uitgevoerd en van honderd scholen zijn de testresultaten binnen. Bij veertien basisscholen zijn verhoogde concentraties lood aangetroffen.

Ook bij 3 van de 28 middelbare scholen is een verhoogde concentratie lood aangetroffen. Dat geldt ook voor 5 van de 53 kinderdagverblijven en bij negentien andere gemeentelijke gebouwen waar veel kinderen en zwangere vrouwen komen. De meeste scholen, kinderdagverblijven en gemeentelijke gebouwen zijn bezig met het vervangen van de leidingen of laten dat binnenkort doen.

Bij elf wooncomplexen van Amsterdamse woningcorporaties werd een overschrijding gemeten. Van zes van die complexen zijn de leidingen inmiddels vervangen. In 45 particuliere complexen met naar schatting 450 woningen is lood geconstateerd. Bij vijftien complexen met naar schatting tachtig woningen heeft de verhuurder toegezegd om het lood te vervangen.

Naar schatting van de Gezondheidsraad en het RIVM zijn er in Nederland nog zo’n 100.000 tot 200.000 woningen aangesloten op loden waterleidingen. Die moeten huiseigenaren zelf vervangen. Veel gemeentes weten niet of er loden waterleidingen onder de grond of in gemeentelijke gebouwen zitten.