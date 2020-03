Kun je beter leasen, delen of kopen? Autorijden als financiële puzzel

Wie na 1 juli een nieuwe of tweedehands elektrische auto aanschaft, krijgt duizenden euro’s subsidie. Maar is een auto kopen wel zo nodig? In sommige gevallen kun je beter leasen of een deelauto gebruiken.

Stel, je reist ’s zomers twee weken af naar de Franse Auvergne (2.000 kilometer), je bezoekt elk weekend familie (opgeteld 5.000 kilometer per jaar) en een paar keer per week ga je voor je werk de weg op (5.000 kilometer). Samen komt dat neer op zo’n 12.000 kilometer per jaar – volgens verkeersorganisatie ANWB een plausibel gemiddelde voor de Nederlandse automobilist. Voeg daarbij twee kinderen, een beperkt aankoopbudget, geen al te grote statusgevoeligheid en enig milieubewustzijn, om de verschillende opties goed te kunnen vergelijken. Wat is dan de voordeligste en handigste auto?

Deelauto

Volgens Greenwheels is rijden in een deelauto tot 15.000 kilometer per jaar voordeliger dan een eigen auto. Maar dat is dan ook een professionele aanbieder van deelauto’s. Klopt het? Dat hangt van het gebruik af. Bij een Greenwheels-abonnement voor veelgebruikers betaal je 25 euro per maand en daarnaast 0,24 eurocent per gereden kilometer en 3 euro per uur, gesteld dat je voor het kleinste model kiest (een Volkswagen Up!).

Gezien dat uurtarief is het vrij duur om de auto lang stil te laten staan; ermee naar je werk is niet handig. Wel krijg je een gunstiger uurtarief als je een heel weekend of een week weggaat met de deelauto. Bij een situatie als in het voorbeeld – die 12.000 kilometer per jaar – ben je per maand gemiddeld 498 euro kwijt.

Nou is met zijn vieren in de Up! naar Frankrijk geen pretje. In de vakantiemaand kun je dan voor de ruimere Golf Variant kiezen. De maandprijs is dan gemiddeld 533 euro, inclusief brandstof.

De website Ritjeweg.nl geeft inzicht in de beschikbaarheid van deelauto’s in Nederland, ook die van particulieren. Vaak moet je wel een eindje lopen of fietsen, wat onhandig is met bloemen, luiertassen en kinderzitjes onder de arm. Voordeel: zonder auto voor de deur spring je voor kleine ritten sneller op de fiets. Volgens onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving rijden autodelers 15 tot 20 procent minder kilometers dan toen zij nog een eigen auto hadden.

Deelauto van een particulier

Van de ongeveer 51.000 beschikbare deelauto’s wordt het overgrote deel tegen betaling uitgeleend door particulieren, aldus kennisplatform CROW. Het bekendste platform is SnappCar. Een abonnement afsluiten hoeft niet, je betaalt een vast bedrag per dag.

Stel, je woont in Hilversum, dan staan daar via deze site meer dan zestig auto’s tot je beschikking, variërend van een 28 jaar oude Toyota Starlet voor 20 euro per dag tot een BMW 3-serie cabrio voor 87,50 euro per dag. Boven een bepaald aantal kilometers, bijvoorbeeld tweehonderd op een dag, moet je extra betalen. Ga je voor de allergoedkoopste keuze, dan kost gebruik van de auto zoals in het voorbeeld gemiddeld 273 euro per maand, en inclusief brandstof grofweg 373 euro.

Dat klinkt als een uitstekende deal, ware het niet dat die voordelige auto waarschijnlijk niet altijd beschikbaar is. Voor elk rit moet je opnieuw een afspraak maken en de auto ophalen bij de eigenaar. Dat is onpraktisch als je er regelmatig een nodig hebt. Voor het wekelijkse familiebezoek is zo’n particuliere deelauto een prima optie, voor werk en vakantie kun je dan beter andere vervoersmiddelen gebruiken.

Auto kopen: nieuw of tweedehands?

Een tweedehands auto is uiteraard goedkoper dan een nieuwe, maar scheelt dat nou veel? Auto-expert Menno Neeteson van de ANWB rekende het uit voor het gezin uit het voorbeeld.

De keuze valt op een Volkswagen Polo, het meestverkochte model in een doorsnee prijsklasse. Die kost nieuw ongeveer 22.000 euro, wat inclusief alle kosten neerkomt op 445 euro per maand, gesteld dat de aankoopsom uit eigen zak komt. Onder die kosten valt bijvoorbeeld de wegenbelasting, voor de Polo ongeveer 40 euro per maand. Ook de afschrijving is erbij opgeteld, de geleidelijke waardevermindering van de auto over een periode van vijf jaar. Aangezien je die 22.000 euro al neergelegd hebt, betaal je in de praktijk dus een lager bedrag per maand (261 euro).

Nu een tweedehandsje. Voor hetzelfde autotype komt Neeteson dan op een maandbedrag van 353 euro, waarbij de aanschafkosten ongeveer 10.000 euro bedragen. Een lagere investering plus lagere maandkosten dus, waarbij de ANWB wel adviseert de occasion bij een Bovag-bedrijf te kopen.

Auto kopen: eigen geld of een lening?

Als je moet lenen om een auto te kopen, ben je natuurlijk duurder uit. De extra maandlasten gaan nog wel: in het voorbeeld betaal je voor de Volkswagen Polo all-in dan 499 euro per maand, ruim 50 euro meer dan wanneer je de aankoopprijs zelf betaalt. ANWB-expert Neeteson gaat uit van een financiering van 90 procent van de aankoopprijs, tegen 6,4 procent rente. De maandelijkse afloskosten (geleend bedrag gedeeld door de looptijd, in dit geval 330 euro) komen nog bovenop dat bedrag.

Bij wie je het voordeligste kunt lenen, hangt af van aanbiedingen. Neeteson: „Voorheen adviseerden wij standaard een autolening apart bij de bank aan te gaan omdat die lagere tarieven rekende, maar tegenwoordig stunten autoverkopers soms ook met aantrekkelijke tarieven of bijvoorbeeld een jaar rentevrij.”

Auto kopen: benzine of diesel?

Een diesel klinkt lekker goedkoop, maar dat valt in de praktijk tegen. Door de hogere aankoopbelasting is diezelfde Volkswagen Polo 3.750 euro duurder in aanschaf dan het benzinemodel. Daar komt bij dat de waarde van dieselauto’s sneller afneemt, door het slechte imago en de maatregelen tegen vervuilende auto’s. De maandelijkse afschrijving is daardoor hoger.

Dat geldt ook voor de verzekeringskosten en de wegenbelasting, die pakken samen zowat dubbel zo hoog uit als bij het benzinemodel. Een verschil van ruim 80 euro per maand, volgens de berekeningen van de ANWB. Daar staat tegenover dat de brandstof bijna een derde goedkoper is, wat bij echte kilometervreters uiteindelijk toch nog tot een financieel voordeeltje kan leiden.

Maar bij de bescheiden rijder uit het voorbeeld is een dieselauto stukken duurder: per maand kost die all-in 596 euro, 151 euro meer dan hetzelfde model benzineauto. Hetzelfde zie je bij een tweedehands diesel. In aanschaf is die vreselijk goedkoop, maar door de hogere kosten kom je toch nog op een maandbedrag van 433 euro. Nog een nadeel van een diesel is dat je er steeds meer Europese binnensteden niet mee in mag.

Auto kopen: elektrisch?

Elektrische auto’s worden steeds aantrekkelijker. Voor ongeveer 22.000 euro heb je er tegenwoordig al één, en de overheid stimuleert zo’n aankoop volop. Je betaalt geen aankoopbelasting en ook de wegenbelasting sla je over, waardoor de maandelijkse vaste kosten ongeveer de helft bedragen van de kosten voor de benzineauto.

Neeteson maakte de berekeningen voor een Skoda Citigo iV, die in aanschaf ongeveer even duur is als de VW Polo. De brandstofkosten bedragen ongeveer de helft, waarbij de auto-expert ervan uitgaat dat je gemiddeld 60 procent van het opladen thuis of op het werk doet, wat goedkoper is dan bij een openbare laadpaal. Wel is de maandelijkse afschrijving hoger. Alles bij elkaar komt Neeteson voor een elektrische auto uit op 399 euro per maand.

En nu komt het: vanaf 1 juli dit jaar wordt dat naar verwachting nog minder, want vanaf dan geeft de overheid waarschijnlijk (tijdelijk) een aankoopsubsidie van 4.000 euro. Dan zakken de maandlasten naar 332 euro. Ook voor een elektrische occasion of private leaseauto krijg je subsidie.

De tweedehandsmarkt in elektrische auto’s begint bovendien op gang te komen. Voor een maandbedrag van 377 euro heb je volgens Neeteson een Renault Zoe, inclusief de verwachte overheidssubsidie. Dat hogere maandbedrag is vooral toe te schrijven aan de aparte huur van een accu, gebruikelijk bij dit tweedehands elektrische model.

Als het je plan is met de auto op vakantie te gaan, denk er dan nog even goed over na. Frankrijk is nog wel te doen, maar niet in alle landen kun je zo makkelijk opladen. De goedkope elektrische modellen hebben in de praktijk vaak een actieradius van zo’n 200 kilometer. Ter oriëntatie kun je een kijkje nemen op de site Abetterrouteplanner.com: als je daar een bestemming plus actieradius invoert, stippelt het programma een route uit langs voldoende laadpalen.

Private lease

Bij private lease huur je een auto voor een vast bedrag per maand waarin, afgezien van de brandstof, alle kosten zijn verwerkt. Twee voordelen: je hoeft geen grote investering te doen en het maandbedrag is inclusief eventuele reparaties, dus geen plotselinge tegenvallers.

Volgens de berekeningen van de ANWB betaal je per maand ongeveer hetzelfde bedrag als met een nieuwe auto, namelijk 442 euro, ook weer inclusief brandstof. En het is voordeliger dan een auto kopen met een lening.

Een elektrische auto kun je als particulier ook leasen, en Neeteson verwacht dat ook daarvoor een subsidie komt. Pakken we die Skoda Citigo iV weer, dan komt de maandlast inclusief dat voordeel op 297 euro. Voordeel is ook dat je nooit voor plotselinge dure reparaties komt te staan.

Al zitten er ook aan private lease nadelen. Je moet extra betalen als je door het afgesproken kilometerplafond schiet (in dit geval 15.000 kilometer per jaar), en je zit vast aan een afgesproken aantal jaren. Als je hem bijvoorbeeld voor drie jaar in plaats van vijf jaar wilt, kost dat 50 euro per maand extra. Wil je er tijdens de looptijd eerder vanaf, dan moet je die extra kosten alsnog over de achterliggende periode betalen.

Nog iets: als je net voor jezelf bent begonnen, dan is het nog even afwachten of je zo’n privateleasecontract wel rond krijgt. De leennormen zijn vanaf dit jaar een stuk strenger geworden.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 29 februari 2020