In het Tilburgse ziekenhuis praat iedereen over corona

Je kon erop wachten, zegt burgemeester Theo Weterings van Tilburg vrijdag rond één uur: het nieuwe coronavirus zou Nederland bereiken en dat is gebeurd. Hier in Tilburg en het naburige dorp Loon op Zand. Een 56-jarige inwoner van dat dorp is woensdag opgenomen in het Tilburgse ziekenhuis. Hij had zichzelf gemeld, met griepverschijnselen. Hij was recent in Noord-Italië geweest. Donderdagavond bleek na twee tests dat hij besmet is.

De patiënt maakt het inmiddels goed, zegt de burgemeester, en mag waarschijnlijk snel naar huis. Daar zal hij een tijdje geïsoleerd van zijn vrouw en dochter moeten leven om besmetting te voorkomen.

Business as usual

Alle evenementen die het Tilburgse carnaval afsluiten dit weekend, gaan gewoon door, zegt de burgemeester ook. Het is business as usual in het Elisabeth/Tweesteden Ziekenhuis, waar de man is opgenomen, zegt microbioloog Jean-Luc Murk. „Het ziekenhuis is veilig, kom gerust. Er is geen reden tot paniek.” Ook de directeur van de lokale GGD, Ariene Rietveld, onderstreept dat alles onder controle is. „We hebben vandaag nauwgezet uitgezocht met wie meneer nog contact heeft gehad nadat hij 25 februari ziek werd. Met die mensen, een twintigtal, is contact opgenomen. Zij worden gemonitord door collega’s van mij de komende twee weken. Elke dag moeten ze hun temperatuur opnemen en contact met ons opnemen.” Pas bij koorts en ziekteverschijnelen – zoals hoesten en benauwdheid – worden ze besmettelijk voor anderen, zegt Rietveld. En pas dan zullen ook zij een test ondergaan. Voor die tijd heeft zo’n test volgens het RIVM geen zin.

Gesprek van de dag

De autoriteiten stralen welbewust rust uit maar dat neemt niet weg dat het coronavirus in Tilburg en Loon op Zand het gesprek van de dag is. In de hal van het Elisabeth/Tweesteden Ziekenhuis heeft iedereen het erover: „Amsterdam, Diemen”, gonst het eind van de ochtend. Dan is net bekend geworden dat ook daar een met corona besmette patiënt is aangetroffen. Een medewerker van het Amsterdam UMC, een vrouw, die thuis geïsoleerd mag wachten tot het voorbij gaat. Ook zij was net terug uit Noord-Italië. En ook haar contacten worden door de lokale GGD in kaart gebracht.

In de hal van het ziekenhuis is het druk. De oude vrouw met de rollator, haar man, de patiënt op het bankje die leunt op zijn stok, de hoogzwangere vrouw die aan de arm van haar man naar binnen loopt, de bewaking, de receptie, de mensen in het doorzichtige rookhok buiten – vrijwel iedereen praat over corona. Over mondkapjes („zinloos”), de media („vervelend”), contactonderzoek („gebeurt hoor”) en dat er geen reden is om je druk te maken.

Cameraploegen

In Loon op Zand, eerder vrijdagochtend, waren de bewoners aan het wennen van hun plotselinge roem. Er liepen cameraploegen door het historische dorp, van lokale, landelijke en zelfs buitenlandse zenders. De bewoners maakten grappen – „het café doet goeie zaken voor een vrijdagochtend!” – maar ze vonden het ook ongemakkelijk. Vrijwel iedereen kent de lokale ondernemer die nu besmet is. Ze vinden dat hij beschermd moet worden.

En tegelijk sluipt de voorzichtigheid er al in. In het Kruidvat – waar de desinfecterende gel inmiddels is uitverkocht- maken de caissières na elke betaling de pinautomaat schoon.