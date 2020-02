Hof Arnhem-Leeuwarden vernietigt vonnis politierechter Assen

Het hof van Arnhem-Leeuwarden heeft in hoger beroep een vonnis vernietigd van een politierechter uit Assen. De rechter in kwestie negeerde een wrakingsverzoek van de verdachte, schrijft het hof in een vrijdag gepubliceerde uitspraak. Daardoor kan zijn onpartijdigheid onvoldoende gegarandeerd worden.

Het komt niet vaak voor dat een vonnis vernietigd wordt. De zaak moet nu terug naar de rechtbank. Bronnen bevestigen aan NRC dat het gaat om rechter Monte van Capelle, die eerder als officier van justitie in opspraak raakte voor zijn rol bij de IRT-affaire. Bij die zaak, die speelde in de jaren negentig, keurde justitie de invoer van drugs goed om misdadigers te kunnen pakken. Ook liet Van Capelle rond dezelfde tijd politieman Richard Lancée oppakken op Schiermonnikoog na beschuldigingen van incest. Lancée werd later vrijgesproken.

De zaak waarvan het vonnis vernietigd is diende in 2018. De verdachte, die zonder advocaat zelf zijn verdediging deed, kreeg onder meer één maand voorwaardelijke cel en een taakstraf van vijftig uur. Toen hij bij de zitting zei de rechtbank te willen wraken, reageerde de rechter met „we willen allemaal wel eens wat”. Daarna las hij het vonnis voor. Eerder bleek bij een zitting die NRC in Assen bijwoonde dat deze rechter ook een andere verdachte zonder advocaat weinig ruimte gunde.

Lees ook: Als de rechter geen tegenspraak duldt