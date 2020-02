Zo live krijgt de kijker het zelden. Terwijl correspondent Mustafa Marghadi op een Italiaanse skipiste vertelde dat zijn voetbal-appgroep zich al dagen vult met coronagrappen, was een medewerker van het ministerie van Volksgezondheid de NOS-studio binnengeslopen om minister Bruno Bruins een briefje in handen te drukken.

Bedrukt zat Bruins met in zijn handen het papier dat een nieuwe fase in de epidemie én in zijn politieke leven zou inluiden. De minister, die vooraan stond toen Onze Lieve Heer de eh’s uitdeelde, las dapper voor: „Er wordt mij bevestigd dat er een patiënt met het coronavirus in Nederland is. Het zou gaan om een man die verblijft in isolatie in het TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.”

Presentator Rob Trip herhaalde de kern van de boodschap: „Tilburg. Oké.” (Iedereen dacht aan carnaval, maar het c-woord kwam niet over zijn lippen.) Bruins: „Meer heb ik niet. Ik kan me goed voorstellen dat mensen bezorgd zijn. Ik denk dat het aan mij is om te zorgen dat er feiten op tafel komen.” De ook enigszins geschrokken viroloog Ann Vossen van het Leids Universitair Centrum nam vlot de voorlichtende taken van de minister over.

Het briefje voor Bruins was een plottwist in de ingelaste uitzending Het coronavirus. Feiten en fabels, waarin tot dat moment de geruststellingsmachine op volle toeren had gedraaid. Vooral het overbodig gebruik van mondkapjes (nuttig voor zorgverleners die met patiënten te maken hebben, maar zinloos op straat) moest het ontgelden.

Het programma van een uur bevatte veel nuttige informatie, al was de door pratende hoofden gedomineerde uitvoering ouderwets: ik miste uitleganimaties, die zich via sociale media goed laten verspreiden in de strijd tegen de angst, die immers een virus op zichzelf is.

Vóór het brekende nieuws had Trip de minister nog gevraagd of het verschil in maatregelen met Duitsland – waar scholen en kinderdagverblijven dicht zijn gegaan – mensen niet ongerust zou maken. Een vreemde vraag, omdat het natuurlijk het virus zelf is dat mensen ongerust maakt; het sluiten van scholen zal mensen niet snel minder bang maken.

Donderdag was in vele opzichten de avond van de angst. Voetbalsupporters van AZ en Ajax zagen hun Linzvrees en Getafefobie waarheid worden en de angstaanjagend vitale neuropsycholoog Erik Scherder presenteerde het programma Erik Scherder laat zich niet kisten (EO). De breinprofessor blijkt zijn hersenen niet in de hand te hebben: hij lijdt aan talloze angsten. Zo durft hij niet op de snelweg te rijden. Dit legde hij zéér gespannen uit terwijl hij vanaf een achterbank probeerde een onzichtbare chauffeur verbaal bij te sturen. Opmerkelijk detail: hij droeg bij dit alles géén autogordel.

Hij sprak andere angstige mensen, onder wie een Vlaamse met vliegangst die vond dat Scherder wel heel makkelijk een therapie instapte: „Ben jij wel bang genoeg? Want ik ben veel banger.” De professor was wel degelijk bang. In vele taferelen brak zijn paniek door de korst van zijn gesoigneerde verschijning. „Ik ben stérk hypochondrisch”, zei hij met nadruk. Soms gooide hij een harde ‘Ha ha ha’ door een zin.

Zo plaatste het programma de stijl van de opgewekte en immer docerende Scherder in het interessante perspectief van een permanente bezwering, inclusief irritatie als een ontspanningsoefening hem niet de verhoopte verlichting bezorgde.

Zo deed de gretig over amygdala en prefrontale cortex informerende neuropsycholoog ineens denken aan een dominee die diep van binnen twijfelt aan het bestaan van God. Misschien moeten we Scherder ook maar eens iets laten uitleggen over de angst voor virussen. Als hij nog naar buiten durft natuurlijk.