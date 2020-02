‘Geschiedenisboeken besteden veel aandacht aan zwarte bladzijden’

In Nederlandse schoolboeken wordt niet minder aandacht besteed aan slavernij en kolonialisme dan aan andere onderwerpen. Dat concluderen journalisten van het Historisch Nieuwsblad, die zelf zeven lesmethoden voor het vmbo, de havo en het vwo doorspitten voor een onderzoek. In 9 procent daarvan bleek aandacht te worden besteed aan het kolonialisme, in 4 procent aan slavernij en in 2 procent aan de Holocaust.

„De laatste jaren klinkt er veel kritiek op het geschiedenisonderwijs”, schrijft het Historisch Nieuwsblad in een persbericht over het eigen onderzoek. Zo stelde Tendayi Achiume, de speciale VN-rapporteur voor xenofobie, tijdens een bezoek aan Den Haag vorig jaar dat er in Nederland vaker moet worden stilgestaan bij het slavernijverleden en tradities als Zwarte Piet. Dat zou discriminatie en intolerantie tegengaan. Nederlanders met een islamitische of migratieachtergrond zouden zich namelijk nog zelden onderdeel voelen van de in media of cultuur behandelde nationale identiteit.

Het Historisch Nieuwsblad turfde in de lesboeken ‘zwarte bladzijden’ uit de eigen geschiedenis, de ontwikkelingen in vrouwenemancipatie en de wereldgeschiedenis. Voor het slavernijverleden bleek dus dubbel zoveel aandacht als voor de Holocaust. In die hoofdstukken gaat het ook over de rol van Nederland in kolonialisme en de slavernij.

Ook wereldgeschiedenis en emancipatie

Over het algemeen gaat minder dan een kwart van de lesstof (alleen maar) over Nederland. „Geen van de methodes vertelt een overwegend nationaal georiënteerd verhaal”, aldus de journalisten. In plaats daarvan wordt scholieren gevraagd stil te staan bij het actuele debat over de geschiedenis. Zo vonden de onderzoekers vijf lesmethoden waarin stond dat de vrouwenemancipatie nog niet is voltooid.

Volgens het Historisch Nieuwsblad is er niet méér ruimte voor de behandeling van het slavernij- en koloniaal verleden, omdat lesmethoden ook moeten voldoen aan onderwijsrichtlijnen. Zo moeten alle tijdvakken aan bod komen, dus ook periodes waarin deze thema’s niet aan de orde waren.