Een koloniale held

Maandag in Jakarta liep ik onverwachts Christiaan Snouck Hurgronje tegen het lijf. Snouck Hurgronje leefde van 1856 tot 1937 en was al bij zijn leven een van ’s werelds meest vermaarde arabisten en islamologen. Hij studeerde theologie in Leiden, maar raakte al snel in de ban van het Arabisch en de oriëntaalse wereld. Door zich tot de islam te bekeren (inclusief besnijdenis) wist hij tot in Mekka door te dringen en leefde daar in 1885 een aantal maanden onder de bedevaartgangers en islamitische schriftgeleerden. Zijn boek over de sociale praktijken en gebruiken in de heilige stad werd een academisch standaardwerk en bestseller (Mekka, 1888). Daarna maakte Snouck Hurgronje opnieuw furore in Nederlands-Indië, waar hij zijn methode toepaste onder de inwoners van Atjeh. Met zijn studie plantte hij opnieuw een monument voor een tot dan toe in het Westen vrijwel onbekende wereld (De Atjehers, 1893-1894).

Snouck Hurgronje leeft niet alleen in Nederland voort (zie het recente Pelgrim, van Philip Dröge), ook in Jakarta was de herinnering aan hem nog springlevend. En wel in een hoek waar je het niet zou verwachten. Voor een onderzoek naar wereldbeeld en geloofsbeleving onder veroordeelde terroristen sprak ik daar een man die geldt als één van de oprichters van de Al-Qaida-dependance in Indonesië, Jemaah Islamiyah.

In vervoering

Tot mijn verbijstering bracht deze man onmiddellijk Snouck Hurgronje ter sprake, met diepe verering. „Ah! Belanda, Leiden, Snukhurgronnie!” Volgens hem was de Leidse professor niet alleen een moslim en getrouwd met een moslima, maar ook een groot schriftgeleerde. Waar hij evenwel echt over in vervoering raakte, was dat dankzij Snouck Hurgronje de kennis van islamitische gebruiken was overgeleverd. „Kennis”, daar ging het om, „kennis van de islam, en van de juiste religieuze praktijken”. Bij alle haat jegens het decadente Westen die er onder radicale en jihadistische moslims leefde, was deze jihadist vol lof over de koloniale Nederlanders die zijn religieuze tradities hadden vastgelegd.

Mijn interviewpartner kwam zelf uit Atjeh, stond in een traditie van vijf generaties islamitische opstandelingen, en was zich daar mede dankzij Snouck vol trots van bewust. Zijn familie had een oud Nederlands exemplaar van De Atjehers. Hoewel zijn islamitische helden waren weggedrukt uit het narratief van de nationale eenwording, waren ze dankzij de Nederlandse etnografische studies niet vergeten.

Maatschappelijke impact

Tot zover de anekdote. Nu de impact. Want was dit nu de maatschappelijke impact en maatschappelijke dienstverlening waar alle universiteiten (terecht) zo op hameren? Zou Snouck Hurgronje postuum niet alleen de Spinoza- maar ook de Stevin-prijs hebben gewonnen? Als iemand in zijn tijd relevant was voor beleid, bestuur en samenleving in Nederland, Nederlands-Indië en ver daarbuiten, was hij het wel.

Toch geldt eerder het tegenovergestelde. Wie het nu zou wagen als Snouck te werk te gaan, wordt met pek en veren uit de wetenschappelijke wereld gezet. Geen enkele ethische commissie zou Snoucks onderzoek accepteren. Snouck speelde dubbelspel bij het leven en hield er ronduit illegale onderzoeksmethodes op na. Hij trad op als wetenschapper, maar was achter de schermen betaald spion van de Nederlandse regering. Hij deed zich voor als moslim, maar dit kan ook best een façade zijn geweest. Hij hield er in Mekka een slavin op na, trouwde met een 13-jarig Javaans meisje om via haar ingangen in de invloedrijke families in Indië te krijgen, maar liet haar en zijn vijf kinderen in de steek nadat hij zijn onderzoek had afgerond.

Als klap op de vuurpijl gebruikte hij zijn kennis om Van Heutsz te adviseren hoe je het best het verzet van de Atjehers kon breken. Ook al werd Snouck later fervent criticus van het koloniale beleid, feit is dat hij medebedenker was van de militaire strategie van de Atjeh-oorlog waarbij duizenden Atjehers om het leven kwamen.

Fundamentalistisch hoge eisen

Met deze kanttekeningen wil ik absoluut niet beweren dat daarmee Snoucks wetenschappelijke verdiensten bij het oud vuil kunnen. Ik wil alleen onderstrepen wat het contrast is met nu, en hoe het vrijwel onmogelijk aan het worden is om het serieus nastreven van impact voor maatschappij en beleid te combineren met ‘wetenschappelijke zuiverheid’. Enerzijds stellen de universitaire ethische commissies de meest fundamentalistisch hoge methodische eisen – een collega mocht geen onderzoek doen naar uitlatingen op extremistische fora, omdat ze dan eerst formeel de instemming van alle anonieme reaguurders had moeten vragen. Anderzijds worden onderzoekers afgebrand en bedreigd als ze zich ook maar enigszins uitlaten over beleidsaanbevelingen. Het gevolg is dat academici zich terugtrekken in hun zuivere, zelfreferentiële clubje en geen deuk meer in de maatschappelijke boter durven te slaan. Het veld van het beleidsrelevante of maatschappelijke onderzoek wordt door journalisten of consultants overgenomen, die methodologisch veel meer vrijheid hebben.

Ik vraag me echt af hoe een eigenwijs onderzoeker als Snouck hiermee om gegaan zou zijn, waarschijnlijk zou hij als zzp’er zijn verder gegaan en de social media in vuur en vlam hebben gezet.

Voorlopig was mijn ex-Al-Qaida-man niet te beroerd de kwitantie voor zijn reiskosten te ondertekenen en consent te geven. Maar of al die voormalige terroristen zo meegaand zullen zijn, weet ik niet.

Beatrice de Graaf is hoogleraar geschiedenis van de internationale betrekkingen in Utrecht.